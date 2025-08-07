Türkiye'de üçüncü sırada yer alıyor: Birçok medeniyete ev sahipliği yaptı! 'Bayburt’ta imar terörü var'

2

İstanbul’da yaşayan ve yaz tatilini memleketi Bayburt’ta geçirmeye gelen Bahtinur Daştan isimli vatandaş, yeni binanın kalenin görünümüne zarar verdiğini belirterek, "Şu yeni yapılan bina, kalenin görüntüsünü, çehresini bozdu. Bu kale hepimizin, çok seviyoruz buraları. Mahallemizde sokaklar olsun, merdivenler olsun, her yer bozuk. Çevreye bir baksınlar. Hiç hoş bulmuyoruz, güzel değil. Bir zahmet kim ilgileniyorsa, ilgililer buraya baksın. Şu görüntü hoş mu gerçekten?" ifadelerini kullandı.Mahalle sakinlerinden Gürsel Karapınar, kalenin önüne yapılan yeni yapının sadece tek bir örnek olmadığını vurguladı. Bayburt’ta benzer mimari yapıların giderek arttığını belirten Karapınar, kentin adeta bu görüntü kirliliğine alıştırıldığını söyledi. Karapınar, arkasında yükselen yapıyı işaret ederek, "Bayburt’ta onlarca değil, yüzlerce bu ucubelerden var" dedi.Karapınar, bu yapının önlenmesi için pek çok yere başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade etti. Karapınar, belediyeye gittiğini ancak ilgililerin ellerinden bir şey gelmediğini kendisine söylediklerini belirtti. Karapınar, valiliğe 30 Haziran’da başvurduklarını, Anıtlar Kurulu’na da dilekçe gönderdiklerini ancak hiçbirinden ses çıkmadığını aktardı. Kentte kurulu olan 'rant çarkının' yıllardır dönmeye devam ettiğini savunan Karapınar, bu çarkın artık birilerince durdurulması gerektiğini dile getirerek, "Bayburt'ta öyle bir rant çarkı kurulmuş ki bu rantı çarkı bir türlü bozulmuyor ve onun için bu gibi şeylere ses çıkarılmıyor" şeklinde konuştu.