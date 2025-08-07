Türkiye'de üçüncü sırada yer alıyor: Birçok medeniyete ev sahipliği yaptı! 'Bayburt’ta imar terörü var'
Kaynak : İHA
Türkiye’nin en büyük üçüncü kalesi unvanına sahip Bayburt Kalesi’nin önüne yapılan beton bina, vatandaşların tepkisini çekti. Görüntü kirliliğine neden olan yapıya imar verilmesine vatandaşlar ve mahalle sakinleri sitem etti. Kalenin hemen önünde yükselen yapı havadan da görüntülendi. Görüntülerde, binanın çevredeki diğer yapılara göre daha yüksek olduğu görülüyor.
150 bin metrekarelik alana yayılan, surları 3 kilometre uzunluğa ve 30 metre yüksekliğe ulaşan Bayburt Kalesi, geçmişte hem askeri hem de sivil yerleşim alanı olarak kullanıldı. Saltuklular, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kale, Türkiye’nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyor. Tarihi ve kültürel öneme sahip bu yapının hemen önüne inşa edilen betonarme bina ise vatandaşlardan tepki çekti.Tartışmalara neden olan yeni yapı, bir önceki dönem Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci döneminde yapılan çalışmaları yeniden gündeme getirdi. Yaklaşık 4 yıl önce, Saat Kulesi Meydanı’ndan kalenin görünürlüğünü sağlayan proje hayata geçirilmiş, 6 ve 4 katlı iki binanın üst katları kamulaştırılarak yıkılmıştı. O dönem yapılan çalışmalar, kentin tarihi dokusunu koruma adına olumlu karşılanmıştı. Bugün ise aynı noktadan bakıldığında yükselen beton bina kalenin estetik yapısına gölge düşürdü.
İstanbul’da yaşayan ve yaz tatilini memleketi Bayburt’ta geçirmeye gelen Bahtinur Daştan isimli vatandaş, yeni binanın kalenin görünümüne zarar verdiğini belirterek, "Şu yeni yapılan bina, kalenin görüntüsünü, çehresini bozdu. Bu kale hepimizin, çok seviyoruz buraları. Mahallemizde sokaklar olsun, merdivenler olsun, her yer bozuk. Çevreye bir baksınlar. Hiç hoş bulmuyoruz, güzel değil. Bir zahmet kim ilgileniyorsa, ilgililer buraya baksın. Şu görüntü hoş mu gerçekten?" ifadelerini kullandı.Mahalle sakinlerinden Gürsel Karapınar, kalenin önüne yapılan yeni yapının sadece tek bir örnek olmadığını vurguladı. Bayburt’ta benzer mimari yapıların giderek arttığını belirten Karapınar, kentin adeta bu görüntü kirliliğine alıştırıldığını söyledi. Karapınar, arkasında yükselen yapıyı işaret ederek, "Bayburt’ta onlarca değil, yüzlerce bu ucubelerden var" dedi.Karapınar, bu yapının önlenmesi için pek çok yere başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade etti. Karapınar, belediyeye gittiğini ancak ilgililerin ellerinden bir şey gelmediğini kendisine söylediklerini belirtti. Karapınar, valiliğe 30 Haziran’da başvurduklarını, Anıtlar Kurulu’na da dilekçe gönderdiklerini ancak hiçbirinden ses çıkmadığını aktardı. Kentte kurulu olan 'rant çarkının' yıllardır dönmeye devam ettiğini savunan Karapınar, bu çarkın artık birilerince durdurulması gerektiğini dile getirerek, "Bayburt'ta öyle bir rant çarkı kurulmuş ki bu rantı çarkı bir türlü bozulmuyor ve onun için bu gibi şeylere ses çıkarılmıyor" şeklinde konuştu.
Karapınar, Bayburt’taki yapılaşma sorununu yalnızca görüntü estetiğini bozan bir durum olarak değil, aynı zamanda şehrin sosyal ve kültürel yapısını da tehdit eden ciddi bir mesele olarak değerlendirdi. İmar terörü olarak nitelediği bu yapılaşma biçiminin kenti yaşanmaz hale getirdiğini söyleyen Karapınar, "Bir kentin mimarisi, o kentin eğitim ve kültür seviyesinin göstergesidir" diyerek, gelinen durumun düşündürücü olduğunu ifade etti."Ağlanacak durumdayız" ifadesiyle sözlerini sürdüren Karapınar, bu tabloya kimsenin itiraz etmediğini, toplumun da artık bu yapılarla yaşamaya mecbur bırakıldığını savundu.Karapınar, binanın yıkılması için siyasi düzeyde güçlü bir müdahale gerektiğini savunarak, bunun ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle mümkün olabileceğini dile getirdi. Bayburt’ta başka hiçbir kurumun bu duruma müdahale edemediğini vurgulayan Karapınar, "Bu bina ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle yıkılabilir. Başka da alternatifi yok" dedi.Sadece bu bina için değil, benzer tüm yapılaşmalara karşı sesini duyurmaya çalıştıklarını belirten Karapınar, toplumun artık birlikte hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.