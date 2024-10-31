Türkiye'de su krizi alarmı! Kuraklık nedeniyle çekilen sular eski yerleşim yerlerini ortaya çıkardı

13 BİN METREKÜP SUYU KALDI

NTV'de yer alan habere göre, Bakacak Barajı'nda geçen yıl ve bu yıl kuraklıktan dolayı su seviyesinin daha da düştüğünü söyleyen Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Bakacak'ın Çanakkale'nin en büyük barajı olduğunu dile getirdi.



Barajın bu yıl tarımsal sulamaya açıldığını da sözlerine ekleyen Ünver, "Geçen yıl kuraklıktan dolayı sulamaya izin verilmemişti. Onun için su seviyesi geçen sene bu zamanlar yüzde 35-40 civarındaydı. Ama bu sene sulamaya açılınca şu an su seviyesi yüzde 10'a kadar düştü." dedi.Yaklaşık 13 milyon metreküp suyun kaldığını dile getiren Ünver, "Su seviyesi düşününce eski yerleşim yeri olan Eşelek köyü tekrar açığa çıktı." ifadelerini kullandı.



Bakacak Barajı'nın su seviyesi tarihin en düşük seviyesine ulaştığını söyleyen Ünver, "Eski Eşelek köyü kendi hüviyetine kavuştu. Umarız ki bu yağışlı bir yıl olur ve barajın hiç olmazsa su seviyesi yükselir ve oradaki tarım arazileri ve çiftçiler suya kavuşsun. Su olmazsa tarımdaki üretimde maalesef düşüyor." diye konuştu.