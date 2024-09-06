Türkiye'de ilk ve tek! Osmanlı'dan miras kaldı, sadece kadınlarda oluşuyor

"Talep olmadığı için kılıç kalkan ekiplerinin sayısı azalmaya başladı. 1960'lı, 1970'li, 1980'li yıllarda 15-20 ekip varken şu anda Bursa'da 4-5 kulüp var. Okçuluğumuzun avantajıyla çeşitli illerde ve yurt dışına gittiğimizde kılıç kalkan ekibini de kendilerine sunuyoruz. Merak ediyorlar. Eylül ayının 19'u ile 25'i arasında Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da kızlarımızla bu oyunları sergileyeceğiz. Avrupa'ya açılmanın verdiği bir heyecan da var çünkü kızlarımızın çoğu yurt dışına çıkmamış. Bu vesileyle Bulgaristan'ı 4, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı birer gün görme fırsatına sahip olacaklar."