Türkiye'de düşüşte, Sivas'ta yükselişte: İlk kez yayınlandı

Endeksin alt bileşenleri hayatta kalma, 2023'te yıllık yüzde 0,3 azalarak 0,985 olarak kayıtlara geçti. Sağlık bileşeni ise 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artarak 0,966 olurken, eğitim bu dönemde yüzde 0,8 azalarak 0,725 olarak hesaplandı.



Beşeri Sermaye Endeksi; bir ülkenin eğitim ve sağlık alanında ne kadar yatırım yaptığını ölçen bir endekstir. Dünya Bankası tarafından oluşturulan bu endeks, bir çocuğun 5 yaşına geldiği zaman alacağı eğitimi ve genel sağlık durumunu tahmin eder.