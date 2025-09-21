Türkiye'de düşüşte, Sivas'ta yükselişte: İlk kez yayınlandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 dönemine ilişkin Beşeri Sermaye Endeksi (BSE) verilerini ilk kez il bazında yayımladı.
Buna göre, Sivas’ta Beşeri Sermaye Endeksi 0,698 olarak Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.
Sivasirade.com'un Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 dönemine ilişkin verilerinden derlediği bilgilere göre, Sivas’ta Beşeri Sermaye Endeksi 0, 698 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde beşeri sermaye endeksi 2021'de 0,693 iken 2022'de yıllık yüzde 0,5 artarak 0,696 oldu. Söz konusu endeks, 2023'te ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 azalarak 0,690 olarak hesaplandı. Sivas, Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.
Endeksin alt bileşenlerine bakıldığında, Sivas’ın “hayatta kalma” bileşeni 0,990, “sağlık” bileşeni 0,966, “eğitim” bileşeni ise 0,730 olarak ölçüldü.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 dönemine ilişkin verilerine göre, beşeri sermaye endeksi 2021'de 0,693 iken 2022'de yıllık yüzde 0,5 artarak 0,696 oldu. Söz konusu endeks, 2023'te ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 azalarak 0,690 olarak hesaplandı.
Endeksin alt bileşenleri hayatta kalma, 2023'te yıllık yüzde 0,3 azalarak 0,985 olarak kayıtlara geçti. Sağlık bileşeni ise 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artarak 0,966 olurken, eğitim bu dönemde yüzde 0,8 azalarak 0,725 olarak hesaplandı.
Beşeri Sermaye Endeksi; bir ülkenin eğitim ve sağlık alanında ne kadar yatırım yaptığını ölçen bir endekstir. Dünya Bankası tarafından oluşturulan bu endeks, bir çocuğun 5 yaşına geldiği zaman alacağı eğitimi ve genel sağlık durumunu tahmin eder.