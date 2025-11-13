Türkiye'de doğdu, diploması var ama 35 yıldır kimliği yok! En büyük hayali askerlik yapmak: 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' gerçek oldu
Türkiye'de doğmasına rağmen annesiyle soybağı tespit edilemediği ve 35 yıldır vatandaşlık alamadığı için kimliksiz yaşamak zorunda kalan Rasim Mert, hukuk mücadelesi veriyor. Rasim'in in büyük hayali, kimliğine kavuşarak Türk ordusuna katılıp bu ülkeye resmen hizmet edebilmek ve vatandaşlık haklarından yararlanabilmek.
