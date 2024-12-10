Türkiye'de bu işi yapan 5 kadından birisi oldu! Mesleği babadan miras kaldı

“İnsanlar kadın saat tamircisine alışkın değiller”

Mesleğe başlama hikayesini anlatan Nilay Tüfekçi, “Ben babamdan saatçiliği devraldım. Yaklaşık 1 sene oldu ama küçüklüğümden beri ilkokul ve üniversite de dahil hep babamın yanına geldim gittim, küçüklüğümden beri mesleğe dahilim. Babamdan bana çok güzel bir miras olarak kaldı bu meslek. Bende devam ediyorum. İnşallah ta ömrüm boyunca devam ederim. Mesleğin çok zor kısımları var. İnsanlar bir kadın saat tamircisine alışkın değil, çok şaşırıyorlar, “yanında bir erkek yok mu? Babam yok mu? Abin yok mu? Gibi sorular da geliyor. Bazı bilinçli insanlarımızda ‘çok güzel ilk defa bir kadın saatçi görüyorum' dediklerinde evet Düzce'de ilkim. Türkiye'de ise yaptığım araştırmalarda 5 kadınız. Zorlukları tabiki de var ama sabırlı olduktan sonra mesleğin kolaylıkla devam edebileceğini düşünüyorum” dedi.