Türkiye'de bir ilk! Samsun'da mağarada bulundu, ilaç olarak kullanılacak

'BU ÇALIŞMA TÜRKİYE’DE İLK OLACAK'

Bakteri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dr. Aylar, "Türkiye'de bu tarzda bir çalışma şu ana kadar yoktur. Bu çalışma Türkiye'de ilk olacak. Mağaraları 3 bölüme ayırıyoruz. Aydınlık kısım, alacakaranlık kısım ve tam karanlık kısım olarak adlandırıyoruz. Bu Ay Sütü dediğimiz oluşum, alacakaranlık dediğimiz ne çok aydınlık ne de çok karanlık olan kısımda bulunuyor. Bunlarım oluşumunda mikrobiyal etkiler var. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nden ve Veterinerlik Fakültesi'nden birkaç hocamız ile burada çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların ilk bulgularını elde ettik. Her ay düzenli olarak bu mağaraya gidiyoruz" dedi.