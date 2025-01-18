Türkiye'de bir ilk! Samsun'da mağarada bulundu, ilaç olarak kullanılacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Doç. Dr. Faruk Aylar, Hayat Kayası Mağarası'nda 'Ay sütü' bakterisi bulunduğunu belirtip, "Türkiye'de ilk defa 'Ay sütü' bakterisi bulundu. Özellikle İngiltere ve İskoçya'da 'Ay sütü' dediğimiz madde antibiyotik özelliği ile kullanılıyor. Bundan ilaç yapılması düşünülüyor" dedi.
Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)
• 18 Ocak 2025 - 13:24 • Son Güncelleme:
Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)
• 18 Ocak 2025 - 13:24 • Son Güncelleme: