Türkiye'de 100 çobana verildi: Yüzde 70 hibe toplam 24 metrekare!

17.09.2025 - 07:38Güncellenme Tarihi:

Amasya'da çobanlara 100 adet göçmen çadırı ve güneş enerjisi panel sistemi dağıtıldı. Devlet tarafından sağlanan yüzde 70 hibe desteğiyle alınan 24 metrekarelik çadır ve güneş panellerinin toplam maliyeti 5,1 milyon TL olarak açıklandı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, "Çadır ve güneş enerjisinden elektrik üreten sistem sayesinde elektrik ile barınma ihtiyaçları karşılanan yetiştiricilerimiz hayat standartlarında bir kayıp yaşamadan faaliyetlerine devam edeceklerdir" dedi.

Devlet tarafından sağlanan yüzde 70 hibe desteğiyle alınan 24 metrekarelik çadır ve güneş panellerinin toplam maliyeti 5,1 milyon TL olarak açıklandı.

Yaylada küçükbaş hayvan otlatarak geçimlerini sağladıklarını belirterek sağlanan destek için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) yetkililerine teşekkür eden Çambükü köyünden Ali Ünal, "Güneş panelli çadırlar bizi karanlıktan kurtaracak. Buzdolabı, televizyon çalışacak. Yayladaki hayatımız köydeki gibi olacak" diye konuştu.

Yaylada çadır imkanları bulunmadığı için keçenin içinde yatmaya çalıştıklarını hatırlatan Cürlü köyünden Sinan Ünlü de, "Çadırlar ev gibi olmuş. Önceden bunları bulamadığımız için keçenin arasında yatıyorduk" şeklinde konuştu.

Çiftçilere örtü altı seralarda kullanılacak solarizasyon naylonlarının da dağıtımının yapıldığı programa; Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile diğer yetkililer de katıldı.

