Türkiye ilk kez ev sahibi olacak! 126 ülke katılıyor: Sadece 20 sporcu yer alıyor

Akülke, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Şampiyonası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, su sporları branşında sporcu sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.
TMF'nin organizasyon kabiliyeti ve ekiplerin çalışmasıyla çocuk ve genç sporcu sayısında artış olduğuna dikkati çeken Akülke, "Cumhuriyet tarihinden beri ilk defa özellikle motor sporlarında önümüzdeki günlerde inşallah güzel bir haber vereceğiz. Türkiye'de Dünya Motosurf Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Biz Türkiye'de dünya şampiyonasını gerçekleştirdiğimiz takdirde bu genç çocuklarımıza örnek olacak, sporcu sayımız hızla artacak, çığ gibi büyüyecek." dedi.