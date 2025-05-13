Türkiye ilk kez ev sahibi olacak! 126 ülke katılıyor: Sadece 20 sporcu yer alıyor

- Genç sporcular dünya şampiyonluğunu hedefliyor





İzmir'de yaşamını sürdüren ve motosurfe 9 yaşında başlayan 16 yaşındaki Ender Yorgancılar, çok keyif aldığı bir sporla uğraştığını dile getirdi.



Spor yapmanın sağlıklı kalmak için önemli olduğuna işaret eden Ender Yorgancılar, "Sporun her türlüsü bence herkes için mükemmel bir tercih olur. Ben dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek istiyorum. Bu branşta dünya şampiyonu olmak istiyorum." dedi.