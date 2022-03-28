Türkan, Somer'den boşanmamak için savaşıyor!
Kanal D'nin merakla beklenen Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi her salı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Üç Kız Kardeş'in bu haftaki bölümünde; Türkan, boşanmama kararından sonra Somer’i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve harekete geçer. Bakalım Türkan başarabilecek mi?
Kanal D’nin, yapımı Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geliyor.Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş’in yeni bölüm özeti şöyle;
Türkan Mine’nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer’le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan’ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer’e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer.
Sadık Fatih için çektiği parayı kaptırmış sıkıntı içindedir. En büyük korkusu da bunu Nesrin’in öğrenmesidir. Fatih ise abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olur. Dönüş’ün arkadaşı için yazığı mektup, Derya ve Serdar’la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur.