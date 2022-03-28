Türkan, Somer'den boşanmamak için savaşıyor!

Rüçhan Mine’nin hamile olduğunu öğrenmiş ve onu artık daha büyük bir tehlike olarak görmeye başlamıştır. Onu Somer’den uzaklaştırmak için artık daha büyük hamlelere ihtiyaç duyar ve harekete geçer. Rüçhan’ın bu hareketi Mine ve Somer arasından ciddi gerilimlere neden olur.