Turizme bayram dopingi: Doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı!

Türk turizminde alternatif tatil seçeneği olarak yaklaşık 20 yıl önce başlayan villa turizmi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde popüler oldu. Tatilcilerin Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinde villa tatili için yaptığı rezervasyonlarla doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Villa Turizmi İşletmecileri Birliği (TURVİB) Başkanı Erdal Okurgan, bakanlıktan izin belgesi alan tüm villaların, bu bayramda neredeyse yüzde 90 doluluğa ulaşarak, bölgenin ve villa turizminin ne kadar popüler olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi. Okurgan, "Tatilciler, özel havuzlu, deniz ve doğa manzaralı lüks villalarda aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli bir tatil geçiriyor. Türkiye'nin en güzel bölgelerinden olan Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgeleri, villa turizminin kalbidir" dedi.