GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTunceli'de üretim dibe vurdu! Sebebi şaşkına çevirdi: Yüzde 70'i hobi olarak yapıyor
HaberlerGündem Haberleri Tunceli'de üretim dibe vurdu! Sebebi şaşkına çevirdi: Yüzde 70'i hobi olarak yapıyor

Tunceli'de üretim dibe vurdu! Sebebi şaşkına çevirdi: Yüzde 70'i hobi olarak yapıyor

30.10.2025 - 10:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

İklim değişikliğinin etkisiyle bal verimi büyük düşüş yaşadı. Tunceli’de 993 arıcının faaliyet gösterdiği sektörde, arıcılığın büyük bölümü artık geçim değil hobi amaçlı yapılıyor.

1Tunceli'de üretim dibe vurdu! Sebebi şaşkına çevirdi: Yüzde 70'i hobi olarak yapıyor

Aşırı sıcaklar ve yağışlar, toz taşınımı, ani yağışlar, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı gibi birçok meteorolojik olay, en çokta arı ve arıcıları etkiledi. Tunceli'de 993 aktif arıcı 85 bin kovanda yılda yaklaşık bin 600 ton bal rekoltesi elde ederken, bu yıl 900 tona geriledi.

2Tunceli'de üretim dibe vurdu! Sebebi şaşkına çevirdi: Yüzde 70'i hobi olarak yapıyor

Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan, "Tunceli'de 993 işletmeyle arıcılık yapılmakta ve toplam kovan sayısı da yaklaşık 85 bin civarındadır. İlimizde tarımsal faaliyetler bakımından arıcılık, en önemli sektör halindedir. Bu üretimimiz karşılığında bu yıl yaklaşık 900 ton civarında bal ürettik. Rekoltenin düşük olduğu yıllardayız. Normalde bin veya bin 600 ton civarında ürün bekliyorduk.

3Tunceli'de üretim dibe vurdu! Sebebi şaşkına çevirdi: Yüzde 70'i hobi olarak yapıyor

Bu durumda küresel iklim değişikliğinden de bahsetmek gerekir. Bütün dünyanın sorunu. Mevsimler arasındaki geçişlerin artık belirgin olmayışı ya da yaz ortasında kar yağması olayları var. Mesela bu yıl temmuz ayında kar yağdı. Yüksek sıcaklık, aşırı yağış, arı ırklarının insan eliyle değiştirilmesi, doğadaki o uyumun yitirilmesi rekolteyi düşüren durumlardır" dedi.

4Tunceli'de üretim dibe vurdu! Sebebi şaşkına çevirdi: Yüzde 70'i hobi olarak yapıyor

"Arıcıların yüzde 70'inin ‘hobi arıcısı' olması gibi bir sorunla karşı karşıyayız"Kentte faaliyet gösteren arıcıların büyük bir kısmının hobi amaçlı üretim yaptığını belirten Başkan Doğan, "Tunceli'de arıcıların yüzde 70'inin ‘hobi arıcısı' olması gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Buna dair Tarım İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir proje var. Burada 50 ile 150 kovan arasındaki arıcılarımıza kovan desteği vererek işletmelerini büyütmeleri noktasında destek oluyoruz. Arıcılarımızın, bu üretim faaliyetini sürdürürken, sahada karşılaştığı birçok sorun var.

5Tunceli'de üretim dibe vurdu! Sebebi şaşkına çevirdi: Yüzde 70'i hobi olarak yapıyor

Vahşi hayvanlarla olan güvenlik sorunu, yayla yolları, hala köylerde arıcıların kabul edilmeyişi, insanların köylerinde arı istememesi önemli birer sorun. Bu insanlar popülasyonun yüzde 80'ini arının sağladığının farkında değiller. Bunu sadece ‘insanlar geldi, bizim köyümüzde üretti, çıktı gitti' olarak görüyorlar.

6Tunceli'de üretim dibe vurdu! Sebebi şaşkına çevirdi: Yüzde 70'i hobi olarak yapıyor

Ama o köydeki doğal dengeye arıların katkısını da görmelerini istiyoruz. Şehrimizdeki rakımsal gösterge çok değişken. Mesela Tunceli 900 rakımla başlarken Munzur Dağları 3 bin 600 rakıma kadar çıkabiliyor ve arıcının daha geniş bir alana yayılabilmesi için birtakım imkanlardan faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.