Tunceli'de üretim dibe vurdu! Sebebi şaşkına çevirdi: Yüzde 70'i hobi olarak yapıyor
Kaynak : İHA
İklim değişikliğinin etkisiyle bal verimi büyük düşüş yaşadı. Tunceli’de 993 arıcının faaliyet gösterdiği sektörde, arıcılığın büyük bölümü artık geçim değil hobi amaçlı yapılıyor.
Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan, "Tunceli'de 993 işletmeyle arıcılık yapılmakta ve toplam kovan sayısı da yaklaşık 85 bin civarındadır. İlimizde tarımsal faaliyetler bakımından arıcılık, en önemli sektör halindedir. Bu üretimimiz karşılığında bu yıl yaklaşık 900 ton civarında bal ürettik. Rekoltenin düşük olduğu yıllardayız. Normalde bin veya bin 600 ton civarında ürün bekliyorduk.
Bu durumda küresel iklim değişikliğinden de bahsetmek gerekir. Bütün dünyanın sorunu. Mevsimler arasındaki geçişlerin artık belirgin olmayışı ya da yaz ortasında kar yağması olayları var. Mesela bu yıl temmuz ayında kar yağdı. Yüksek sıcaklık, aşırı yağış, arı ırklarının insan eliyle değiştirilmesi, doğadaki o uyumun yitirilmesi rekolteyi düşüren durumlardır" dedi.
"Arıcıların yüzde 70'inin ‘hobi arıcısı' olması gibi bir sorunla karşı karşıyayız"Kentte faaliyet gösteren arıcıların büyük bir kısmının hobi amaçlı üretim yaptığını belirten Başkan Doğan, "Tunceli'de arıcıların yüzde 70'inin ‘hobi arıcısı' olması gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Buna dair Tarım İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir proje var. Burada 50 ile 150 kovan arasındaki arıcılarımıza kovan desteği vererek işletmelerini büyütmeleri noktasında destek oluyoruz. Arıcılarımızın, bu üretim faaliyetini sürdürürken, sahada karşılaştığı birçok sorun var.
Vahşi hayvanlarla olan güvenlik sorunu, yayla yolları, hala köylerde arıcıların kabul edilmeyişi, insanların köylerinde arı istememesi önemli birer sorun. Bu insanlar popülasyonun yüzde 80'ini arının sağladığının farkında değiller. Bunu sadece ‘insanlar geldi, bizim köyümüzde üretti, çıktı gitti' olarak görüyorlar.
Ama o köydeki doğal dengeye arıların katkısını da görmelerini istiyoruz. Şehrimizdeki rakımsal gösterge çok değişken. Mesela Tunceli 900 rakımla başlarken Munzur Dağları 3 bin 600 rakıma kadar çıkabiliyor ve arıcının daha geniş bir alana yayılabilmesi için birtakım imkanlardan faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.