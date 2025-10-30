Tunceli'de üretim dibe vurdu! Sebebi şaşkına çevirdi: Yüzde 70'i hobi olarak yapıyor

4

"Arıcıların yüzde 70'inin ‘hobi arıcısı' olması gibi bir sorunla karşı karşıyayız"Kentte faaliyet gösteren arıcıların büyük bir kısmının hobi amaçlı üretim yaptığını belirten Başkan Doğan, "Tunceli'de arıcıların yüzde 70'inin ‘hobi arıcısı' olması gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Buna dair Tarım İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir proje var. Burada 50 ile 150 kovan arasındaki arıcılarımıza kovan desteği vererek işletmelerini büyütmeleri noktasında destek oluyoruz. Arıcılarımızın, bu üretim faaliyetini sürdürürken, sahada karşılaştığı birçok sorun var.