Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Her yer kırmızı beyaza büründü

'BU BÜYÜK ZAFER BİZE YENİ ZAFERLERİ İŞARET EDİYOR'

EDİYOR'Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Taksim Meydanı'nda bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102. yıldönümünü kutlama törenlerini başlatmış bulunuyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Tabii 30 Ağustos denince aslında hepimizin içinde ayrı bir coşku var. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramıyla beraber bir istiklalimizin aynı zamanda Cumhuriyetimizin nasıl sağlam temellere oturduğunu, nasıl büyük bir mücadele verildiğinin gururu ve duygusu içimizi kaplar. Büyük bir zaferdir; çünkü Cumhuriyetimizin müjdecisi olmuştur. Bu büyük zafer bugün 102. yılında bize aslında yeni zaferleri işaret ediyor. Elbette yeni zaferler denince savaştan Allah korusun bu ülkeyi, bütün ülkeleri savaştan korusun. Savaştan bahsetmiyorum yeni zaferler denince ki Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir milletin geleceği tehdit altında değilse, nefsi müdafaa gerekli değilse, savaşı düşünmek dahi doğru değildir' sözünü bize emanet etmiştir. Ama biz yeni zaferler deyince eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide her alanda yeni zaferleri bize işaret ediyor. Bu kapsamda umuyor ve diliyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni zaferleri bu alanlarda coşkuyla elde eden bir milletin evlatları oluruz. Ancak bu şekilde biz Mustafa Kemal Atatürk'e bu zaferi kazanan atalarımıza layık birer birey oluruz. Bu duyguyla burada bayramımızı kutladık. Günboyu kutlamaya devam edeceğiz. Nice güzel moralli ve bayrağımızın altında Mustafa Kemal Atatürkümüzün huzurunda bayramları kutlamayı milletimize nasip etsin' dedi.