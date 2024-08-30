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GündemTüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Her yer kırmızı beyaza büründü
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Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Her yer kırmızı beyaza büründü

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 ilde törenler düzenlendi. İşte muhteşem anlardan öne çıkanlar...

• 30 Ağustos 2024 - 13:35 • Son Güncelleme:
• 30 Ağustos 2024 - 13:35 • Son Güncelleme:
1Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Her yer kırmızı beyaza büründü

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

2BU BÜYÜK ZAFER BİZE YENİ ZAFERLERİ İŞARET EDİYOR

'BU BÜYÜK ZAFER BİZE YENİ ZAFERLERİ İŞARET EDİYOR'

EDİYOR'Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Taksim Meydanı'nda bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102. yıldönümünü kutlama törenlerini başlatmış bulunuyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Tabii 30 Ağustos denince aslında hepimizin içinde ayrı bir coşku var. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramıyla beraber bir istiklalimizin aynı zamanda Cumhuriyetimizin nasıl sağlam temellere oturduğunu, nasıl büyük bir mücadele verildiğinin gururu ve duygusu içimizi kaplar. Büyük bir zaferdir; çünkü Cumhuriyetimizin müjdecisi olmuştur. Bu büyük zafer bugün 102. yılında bize aslında yeni zaferleri işaret ediyor. Elbette yeni zaferler denince savaştan Allah korusun bu ülkeyi, bütün ülkeleri savaştan korusun. Savaştan bahsetmiyorum yeni zaferler denince ki Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir milletin geleceği tehdit altında değilse, nefsi müdafaa gerekli değilse, savaşı düşünmek dahi doğru değildir' sözünü bize emanet etmiştir. Ama biz yeni zaferler deyince eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide her alanda yeni zaferleri bize işaret ediyor. Bu kapsamda umuyor ve diliyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni zaferleri bu alanlarda coşkuyla elde eden bir milletin evlatları oluruz. Ancak bu şekilde biz Mustafa Kemal Atatürk'e bu zaferi kazanan atalarımıza layık birer birey oluruz. Bu duyguyla burada bayramımızı kutladık. Günboyu kutlamaya devam edeceğiz. Nice güzel moralli ve bayrağımızın altında Mustafa Kemal Atatürkümüzün huzurunda bayramları kutlamayı milletimize nasip etsin' dedi.

3İŞ YERLERİ BAYRAKLARLA SÜSLENDİ

İŞ YERLERİ BAYRAKLARLA SÜSLENDİ

Maslak’taki iş merkezleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

4JANDARMANIN GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

JANDARMANIN GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanırken, resmi geçit töreninde jandarmanın gösterisi büyük beğeni topladı.

5Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Her yer kırmızı beyaza büründü

Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene Vali Şefik Aygöl, Milletvekilleri Halil Eldemir, Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, kurum müdürleri, STK temcilileri ve çok sayıda Bilecikli katıldı. Tören protokol üyelerinin çelenk sunumu ile başlarken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Ardından Jandarma Teğmen Ahmet Altun tarafından günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirildi.

6KOCAELİ

KOCAELİ

Kocaeli'de Protokol üyelerinin çelenk sunumuyla başlayan program, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın, kent protokolünü kabul etmesiyle devam etti. Kocaeli Valiliği önünde kurum ve kuruluşların kortej yürüyüşü alkışlarla gerçekleşti.Kocaeli'de Protokol üyelerinin çelenk sunumuyla başlayan program, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın, kent protokolünü kabul etmesiyle devam etti. Kocaeli Valiliği önünde kurum ve kuruluşların kortej yürüyüşü alkışlarla gerçekleşti.Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk katıldı. Kutlamalar, fener alayı ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

7ADIYAMAN

ADIYAMAN

Adıyaman'da Valilik Bahçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Vali Vekili Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 20'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

8ŞANLIURFADA DALGIÇLARDAN TÜRK BAYRAKLI KUTLAMA

ŞANLIURFA'DA DALGIÇLARDAN TÜRK BAYRAKLI KUTLAMA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dalgıçlar Fırat Nehri'nde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.İlçede 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü için düzenlenen etkinlikler kapsamında dalgıçlar, Fırat Nehri'nde açtıkları Türk bayrağını Birecik Köprüsü'ne astı.

9SÖKE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

SÖKE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Aydın Söke’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Kaymakamlık makamında tebrigatın kabulü ile başladı.Makamda Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutanı Albay Tamer Karayay, Söke Belediye Başkan Vekili Levent Tuna protokolün tebriklerini kabul etti. Ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Kaymakamlık, Garnizon ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu.

10ANTALYA

ANTALYA

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yılı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu ve geçit töreniyle kutlandı.

11DÜZCEDE KOMANDOLAR GURURLANDIRDI

DÜZCE'DE KOMANDOLAR GURURLANDIRDI

Büyük zaferin 102. yılı Düzce'de de coşkuyla kutlandı. Coşkuyu komando bölüğünün gösterileri zirveye çıkarttı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, milletvekilleri Ercan Öztürk, Talih Özcan ile protokol üyeleri programa katıldı. Programa komando bölümünün gösterisi damgasını vurdu.Askerler, çalan müzik eşliğinde silahlarıyla gösteri yaptı. Gösteride askerlerin sergilediği figürler ve açtıkları Türk bayrakları büyük alkış aldı

12MANİSA’DA KOMANDOLARIN GÖSTERİSİ MEST ETTİ

MANİSA’DA KOMANDOLARIN GÖSTERİSİ MEST ETTİ

Manisa’da 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılı kutlamalarında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandolarının gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

13VAN’DA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

VAN’DA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.Valilik bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Piyade Üsteğmen Burak Kocabıyık’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından jandarma bandosunun mini konseri ile devam etti. Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi ile süren kutlamalar, resmi geçit töreni ile sona erdi.