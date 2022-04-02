Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor! Davada karar çıktı...
Manken Tülin Şahin ile çocuğunun babası Portekizli Pedro de Noronha ile arasında sular durulmuyor. Tülin Şahin, kızının babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha tarafından darp edildiğini ileri sürerek, koruma kararı aldırmıştı. Pedro de Noronha, çocuğunu kendisine göstermediği için Tülin Şahin’e altı ay zorlama hapsi talepli dava açmıştı. Davanın kararı sonuçlandı.
Ünlü model Tülin Şahin ve Portekizli iş insanı Pedro De Noronha’nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019’da dünyaya geldi. Şahin, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı. Ayrılık sonrası kızını göremediğini iddia eden Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak hak talebi istedi.
'3 MİLYON EURO BORCU VAR'
Tülin Şahin, savcılığa sunduğu son dosyada ise kan donduran ifadelere yer verdi. Şahin, 3 milyon euro borcu olan Noronha’nın kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini iddia etti: “Siena’yı odasında uyuturken benim duymadığımı düşünüyordu. Arka odaların birinde ‘Arabayı Bulgaristan veya Yunanistan’a getirdikten sonra gerisi kolay. Ben her şeyi hallettim’ dediğini duydum.”
'BAKICILARLA İŞBİRLİĞİ YAPTI'
İfadesinde kızını korumak için mücadelesini sürdüreceğini belirten Şahin, evdeki bakıcı N.Y.’nin Pedro de Noronha ile işbirliği yaparak kızını kaçırma operasyonu planladıklarını öne sürdü. Bakıcısının eşi H.Y. ile ablası N.T. hakkında tehdit, şantaj, hakaret ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ünlü model ifadesinde şu sözlere yer verdi: “N.Y.’nin kocası ve ablası beni arayıp telefonda ‘Gör bak o çocuğa neler yapacağız’ dedi. N.Y.’nin Siena’ya şiddetli davrandığına dair kamera kayıtları var.”
'DEZENFEKTAN İÇİRMEYE KALKIŞTI'
Tülin Şahin’in Portekizli iş insanı Pedro de Noronha hakkında savcılığa sunduğu dilekçesindeki diğer iddialar ise şöyle: “Geçen sene kızımın doğum günü olan 4 Kasım’da Siena’yı bayıltacak derecede sıktı. Geçtiğimiz haziran ayında ise kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı. Mutfak dolaplarının çocuk kilitlerini özellikle açıp Siena’nın bıçaklarla oynamasını sağladı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA
Zor günler geçiren Tülin Şahin, sosyal medya hesabında da yazılı bir açıklama yayınlamıştı: "Güne hayatımla ilgili beni konuşmak mecburiyetinde bırakan son derece üzücü haberlerle uyandım. Kadına şiddeti konuştuğumuz bu günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile inanın beni hem çok üzdü , hem de çok mahcup etti."
"Her kadının yaşayabileceği , ama başına gelmemesini umduğu bir hayal kırıklığının sonucunda Pedro ile olan ilişkimi Haziran ayında bitirme kararı aldım. Hamileliğim boyunca ve sonrasında farklı farklı şekillerde duygusal olarak yaralayıcı ağır eleştirilerin ve mükemmeliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu karara itti.
Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek eve zorla iki tane bakıcı getirip bana şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti olduğunu söyledi.
"Kamuoyunca da bilindiği gibi yıllardır en büyük hayalim anne olmaktı. Şimdi buna sahip olduğum hayatımın en mutlu zamanının benden yüzeysel beklentiler için çalınmasına izin vermiyorum. Kendimi ve özgüvenle büyümesini istediğim kızım Sienna`yı bu şiddet ve baskının karşısında bırakmayı kabul etmiyorum. 25 yıldır durmadan çalışan ve üreten bir kadın olarak anneliğimi her normal kadın gibi yaşamanın benim hakkım olduğuna inanıyorum."
"Kadınlar olarak hepimizin farklı şekillerde maruz kaldığı bu şiddet ve baskının artık bir son bulmasını istiyorum. Pedro tarafından kaynaklanan vatandaşlık/ikametgah ülkelerinin uyumsuzluğu sebebiyle onanmayan nikahımızın bile benim üzerime bırakılmaya çalışılan bir leke olması kadına yapılan toplumsal şiddetin en acı örneklerinden biridir.Biz kimsenin kendisine yaratmak istediği mükemmel dünyalarının bir parçası değiliz. Bana, aileme ve kızıma bu hassas dönemde saygı göstermenizi rica ediyorum.”