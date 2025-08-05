Tuğladan tuvale! 70 yaşında hayatını değiştirdi, 5 sergi açtı

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Yaptığı eserlerin beğenilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Samasti, şunları kaydetti:"Bugüne kadar 5 sergi açtım. Son sergimi Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen şenliklerde açtım. Namık Kemal Üniversitesinde de sergi açmak istiyorum. Duvarlara da resimler yapıyorum. Duvarlara yaptığım resimlerin incelikleri büyük fırçayla ya da bazen rulo ile yaptığım için tuvallerden daha az. Resim yapmayı, duvarları süslemeyi seviyorum, tabloları severek yapıyorum."