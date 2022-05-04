TSK'nın yeni gücüne Orta Doğu ülkelerinden yoğun talep! HANÇER ve DİNÇER...

Ayrıca yine cihazın üzerine takılan ve timlerin kullanmış olduğu su topu isminde bir ürün kullanılıyor. Bu ürün ile de şüpheli paket veya cismi etkisiz hale getirebiliyorlar. Kullanım mesafesi konusunda, şehrin içerisinde yani frekansların bol olduğu yerlerde 500 metreye kadar güvenli mesafeye ulaşabiliyoruz. Ancak dağ ve mağara gibi açık alanlarda bu mesafe iki katına kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda da 3 saat aktif olarak sürüş olanağımız var. Tabi bu cihazın sadece aktif olarak kullanılmasının yanı sıra gözlem amaçlı kullanıldığı yerler de oluyor. Gözlem yaptığı yerlerde ise yine otomatik olarak iki üç katına kadar kullanım süresi uzayabiliyor. Yaklaşık artı 70 ve eksi 30 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışma imkanımız var” açıklamasında bulundu.