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GündemTrump'tan saldırı sonrası ilk özel röportaj! "Ölmüş olmam gerekiyordu"
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Trump'tan saldırı sonrası ilk özel röportaj! "Ölmüş olmam gerekiyordu"

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi bugün de ABD ve dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayın iç terörizm kategorisinde soruşturulduğunu duyururken ABD basını saldırının ülkeyi parçalayacağını düşünüyor. Trump ise saldırı sonrası verdiği ilk özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

• 15 Temmuz 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
• 15 Temmuz 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
1Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

Eski ABD başkanı Donald Trump dün uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk röportajını New York Post gazetesine verdi. Eski başkan Milwaukee'ye giderken özel uçağında verdiği röportajda yaşadığı deneyimi 'gerçeküstü' olarak tanımladı. Sağ kulağını örten bir bandaj takan Trump bu şekilde poz vermeyi reddetti.

2TRUMPI KURTARAN AN

TRUMP'I KURTARAN AN

"Hastanedeki doktor bana daha önce böyle bir şey görmediğini, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" diyen Trump, yasadışı göçmenlerle ilgili bir tabloyu okumak için başını hafifçe sağa çevirmemiş olsaydı bunun gerçekleşebileceğini söyledi. Vurulduktan sonra konuşmasına devam etmek istediğini ancak Gizli Servis Ajanlarının 'güvenli' olmadığı için buna izin vermediğini anlatan Trump, silah sesleri duyulur duyulmaz ajanların defans oyuncuları gibi yanına koştuklarını anlatı.

3AYAKKABI GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

AYAKKABI GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Gömleğinin düğmelerini açarak sağ ön kolundaki büyük moruğu gösteren eski başkan, ayakkabılarıyla ilgili gizemi de aydınlattı. Dün yayınlanan görüntülerde Trump'ın saldırı sonrası ısrarla ayakkabılarını istediği duyuluyordu. Trump bu durumu şöyle açıkladı: "Ajanlar beni kurtarmak için üzerime öyle bir atladılar ki ayakkabılarım ayağımdan çıktı ve inanın bana ayakkabılarım gayet sıkıydı." Gizli Servis personelini kahramanca davranışları öven Trump "Kahramanca bir iş çıkardılar" dedi.

4Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

Yüzü kanlar içine yumruğu havadaki fotoğrafı ile ilgili de konuşan Eski başkan, "Pek çok insan bunun şimdiye kadar gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğraf için ölmeniz gerekir." dedi ve hastanedeki doktorun AR-15 ile vurulduktan sonra hayatta kalan kimseyi görmediğini söylediğini hatırlattı.

5Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

Saldırıda hayatını kaybeden itfaiyecinin cenazesine katılmayı düşündüğünü açıklayan eski başkan, ölümle burun buruna gelmesinin ardından Milwaukee'de yapacağı konuşmayı değiştirdiğini belirterek "Son derece sert bir konuşma hazırlamıştım ama onu çöpe attım, ülkemiz bölünmüş durumda ve ben onları birleştirmek istiyorum" dedi.

6Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump, 150 metreden açılan ateşle sağ kulağından yaralandı. ABD gizli servisi, suikastçının Trump’a nasıl bu kadar yaklaşabildiğini araştırıyor.

7Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

ABD’nin 45’inci Başkanı ve Kasım ayında yapılacak seçimler için tekrar aday olan Donald Trump, suikast girişiminden kurtuldu. Bugün başlayacak ve 3 gün sürecek Cumhuriyetçi Parti kongresinde resmi olarak aday ilan edilmesi beklenen Trump, seçim kampanyası için “Cumhuriyetçilerin kalelerinden biri” olarak da bilinen Pensilvanya eyaletindeydi. Eyaletin batısında yer alan, 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin büyük farkla kazandığı 13 bin nüfuslu küçük Butler kentinde bir miting yapacaktı.

8DAKİKA DAKİKA SALDIRI

DAKİKA DAKİKA SALDIRI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, miting için kurulan sahneye yaklaşık 1 saat kadar gecikerek, yerel saatle 18.03’de (TSİ 01.03) “Tanrı ABD’yi Korusun” şarkısı eşliğinde çıktı. Eski Başkan, “Burada harika bir kalabalık görüyorum” diyerek söze girdi.* Konuşmasına göçmen sorunuyla başlayan Trump, “Ülkemizde burada olmaması gereken milyonlarca insan var. Tehlikeli insanlar” diyerek seyircilere sınırları gösteren bir haritayı işaret etti.

9Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

* Tam bu sırada, saat 18.11’i gösterirken (TSİ 01.11) silah sesleri duyuldu. İlk silah sesiyle Trump elini kulağına götürdü ve kürsünün arkasına çöktü. Bu sırada ikinci ve üçüncü silah sesi geldi. Güvenlik görevlileri Trump’ın etrafını sardı. Bir güvenlik görevlisi “Yere yatın” diye bağırıyor, kalabalıktan çığlıklar duyuluyordu.

10Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

Trump’ı ayağa kaldırmadan önce “Temiz”, “Haydi gidelim” diyerek haberleşen Gizli Servis ajanlarının sesleri kürsüdeki mikrofondan yankılandı.* Ardından Trump, etrafını saran ajanlarla beraber ayağa kalktı. Kulağından yüzüne kan sızan Trump yanındakilere “Bekle, bekle, bekle” dedi ve yumruğunu havaya kaldırarak, “Savaşın! Savaşın!” diye bağırdı. Kalabalıktan alkışlar ve “ABD” tezahuratları yükseldi.

11Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

* Aracına bindirilirken bir kez daha yumruğunu havaya kaldıran Trump’ı taşıyan konvoy miting alanından ayrıldı.* Olaydan yarım saat sonra Gizli Servis, mitingde “bir olay” yaşandığını, Trump’ın “güvende” olduğunu belirten açıklama yayınladı. Kısa bir süre sonra kampanya ekibi, Trump’ın yerel bir tıbbi tesise götürüldüğünü ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

12Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

* Bölge savcısı, saldırganın öldürüldüğünü, saldırısı sırasında bir katılımcının da hayatını kaybettiğini açıkladı

13KONGREYE KATILACAK

KONGREYE KATILACAK

Trump, suikast girişiminden sonraki ilk açıklamasını yaklaşık iki buçuk saat sonra kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yaparak, “Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleşmesi inanılmaz” dedi. Trump daha sonra da, “Düşünülemeyen şeyin gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı’ydı. Korkmayacağız. Şu anda birlik olmamız ve Amerikalılar olarak gerçek karakterimizi göstermemiz, güçlü ve kararlı kalmamız her zamankinden daha önemli” paylaşımını yaptı.

14Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

Trump, hastanedeki kontrollerin ardından New Jersey’deki evine döndü. Dün yaptığı son açıklamada ise “Dün meydana gelen korkunç olayların ardından Wisconsin’e seyahatimi ve Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’ni 2 gün ertelemeyi düşündüm ancak sonra bir saldırgan ya da potansiyel suikastçının zorla gündemi değiştirmesine izin veremeyeceğime karar verdim” ifadelerini kullandı.

15BIDEN’DAN AÇIKLAMA

BIDEN’DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Trump’a yönelik saldırıdan kısa bir süre sonra yaptığı kısa açıklamada “Amerika’da bu tür şiddete yer yok. Bu iğrenç. Hepimiz bunu kınamalıyız” ifadelerini kullandı. İki ismin kısa bir telefon görüşmesi yaptıkları da bildirildi. Biden’ın basın açıklamasında rakibinden “Donald” diye bahsetmesi dikkat çekti. Biden, saldırganın motivasyonuna ilişkin soruşturmanın da sürdüğünü aktardı.

16SİLAHLI SALDIRGAN KİM

SİLAHLI SALDIRGAN KİM

ABD’li üst düzey yetkilileri korumakla görevli Gizli Servis, “saldırganın miting alanı dışındaki yüksek bir noktadan, sahneye doğru birden çok ateş açtığını” bildirdi. Ajanların olay yerinde öldürdüğü saldırganın kimliği, Pensilvanya’daki Bethel Park’tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olarak açıklandı. Bethel Park, miting alanına yaklaşık 60 km mesafede bulunuyor.* FBI’ın sorumlu özel ajanı Kevin Rojek, motivasyonu henüz belirlenemeyen saldırganın üzerinden kimlik çıkmadığı için DNA incelemesi ile kimlik bilgilerinin elde edildiğini ve Trump’a yönelik silahlı saldırının “suikast girişimi ve iç terör eylemi” olarak soruşturulacağını açıkladı. Zanlının tek başına hareket ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.

17Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

Amerikan medyasının ulaştığı resmi kayıtlara göre, Crooks 2021’in Eylül ayında, 18 yaşını doldurduktan sonra Pensilvanya eyaletine “Cumhuriyetçi seçmen” olarak kaydoldu. Kasımda yapılacak seçimlerde ilk kez oy verecekti.

18Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

* Kampanya finansmanı raporlarına göre Crooks, Biden’ın göreve yemin ettiği 20 Ocak 2021’de, 17 yaşındayken, sol eğilimli ve Demokrat politikacılar için para toplayan bir siyasi eylem komitesi olan ActBlue’ya 15 dolar bağışta bulundu.

19Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

Lisesi, Crooks’un 2022’den okuldan mezun olduğunu açıkladı. Sosyal medyada, Crooks’un diploma törenine katıldığı anların videosu paylaşıldı. Crooks, mezuniyet yılında ayrıca 500 dolarlık Ulusal Matematik ve Bilim Girişimi Yıldız Ödülü’nü aldı.

20Trumptan saldırı sonrası ilk özel röportaj Ölmüş olmam gerekiyordu

* Saldırının ardından Crooks’un yaşadığı evin etrafındaki sokaklar polis kordonuna alındı. Crooks’un 53 yaşındaki babası Matthew Crooks, kendisinin de ne olduğunu anlamaya çalıştığını söyledi. Bir komşusu ise Crooks’un evine “bomba imha uzmanlarının” girdiğini belirtti. Yapılan açıklamada da Crooks’un evinde ve aracında patlayıcı maddeler bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

21SALDIRIDA DİKKAT ÇEKEN 3 DETAY

SALDIRIDA DİKKAT ÇEKEN 3 DETAY

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi, “güvenlik zaafiyeti mi vardı” sorusunu gündeme getirdi. 5 Kasım başkanlık seçimlerine yaklaştıkça siyasi tansiyonun yükseldiği ülkede, tüfek taşıyan saldırganın rahat bir şekilde etkinlik alanına gelmesi ve saldırıyı gerçekleştirene kadar fark edilmemesi soru işaretleri yarattı.1. O çatı neden boştuAmerikan kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri saldırının gerçekleştiği binada güvenlik önlemi alınmamış olmasıydı. Amerikan CNN’e konuşan emekli FBI saha ajanı Bobby Chacon söz konusu binanın sahneye en yakın bina olduğuna dikkat çekerek, “Bu çatıya birisini yerleştirmemiş olmaları beni şoke etti” yorumunu yaptı. Trump’ın miting alanını doğrudan gören bir üretim tesisinin çatısına çıkan saldırgan, eski başkana yaklaşık 150 metre mesafeden ateş etme imkânı buldu. 150 metrelik menzil, ABD ordusunun temel eğitiminde askerlerin M16 saldırı tüfeği kullanmaya hak kazanabilmek için insan boyutunda bir hedefi vurmaları gereken referans değer olarak kabul ediliyor. Söz konusu bina etkinlik için belirlenen güvenlik çemberinin dışında kalsa da saldırganın AR-15 tüfeğiyle bu noktaya kadar nasıl fark edilmediği önemli bir soru işareti.

222. KATILIMCILAR POLİSİ UYARDI MI

2. KATILIMCILAR POLİSİ UYARDI MI

Miting için toplanan katılımcıların, saldırganı fark ederek güvenlik güçlerini uyarmasına rağmen harekete geçilmediği iddiası da güvenlik güçlerinin yeteri özeni göstermedi mi sorusunu gündeme getirdi. Birden fazla görgü tanığı, polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini öne sürdü. BBC’ye konuşan Greg Smith isimli bir katılımcı, saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydederken, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden “3-4 dakika” çatıda kaldığını savundu. Cumhuriyetçi Parti’den bazı isimler de etkinlik için ek güvenlik taleplerinin karşılanmadığını iddia ederken, FBI bölge sorumlusu Kevin Rojek ve Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi bu iddiaları yalanladı.

233. KESKİN NİŞANCILAR GEÇ Mİ KALDI

3. KESKİN NİŞANCILAR GEÇ Mİ KALDI

Saldırıyla ilgili soru işaretlerinden bir diğeri de keskin nişancıların saldırgana yanıt vermekte gecikip gecikmediği oldu. Sosyal medyada ve birçok basın kuruluşunda yayımlanan görüntülerde, Trump’ın arkasındaki binanın çatısına konuşlanan keskin nişancıların, saldırı anında şaşırdıkları görülüyor. Görüntüler keskin nişancıların tepki vermekte geciktikleri yorumlarına neden oldu.