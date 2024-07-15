Trump'tan saldırı sonrası ilk özel röportaj! "Ölmüş olmam gerekiyordu"
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi bugün de ABD ve dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayın iç terörizm kategorisinde soruşturulduğunu duyururken ABD basını saldırının ülkeyi parçalayacağını düşünüyor. Trump ise saldırı sonrası verdiği ilk özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
• 15 Temmuz 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
• 15 Temmuz 2024 - 10:06 • Son Güncelleme: