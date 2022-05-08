• 08 Mayıs 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:
Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti! 10 milyon euro'luk bomba teklif ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olduğu dönemde Galatasaray'ın elinden alınan ve Fenerbahçe forması giydirilen yıldız futbolcuya iddia edildiği gibi CSKA Moskova'nın değil, İtalyan kulübü Torino'nun talip olduğu ortaya çıktı.
• 08 Mayıs 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:
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Bununla beraber Fenerbahçe, gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye alacak.
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Bununla beraber Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için de hareketli saatler yaşanması bekleniyor.
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