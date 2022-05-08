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FenerbahçeTransferi Emre Belözoğlu bitirmişti! 10 milyon euro'luk bomba teklif ortaya çıktı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti! 10 milyon euro'luk bomba teklif ortaya çıktı
• 08 Mayıs 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:

Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti! 10 milyon euro'luk bomba teklif ortaya çıktı

Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olduğu dönemde Galatasaray'ın elinden alınan ve Fenerbahçe forması giydirilen yıldız futbolcuya iddia edildiği gibi CSKA Moskova'nın değil, İtalyan kulübü Torino'nun talip olduğu ortaya çıktı.

• 08 Mayıs 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:
1Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı
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Fenerbahçe bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken, diğer yandan da gelecek ve gidecek isimler için çalışmalarına başladı.

2Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

Sarı lacivertlilerde bu bağlamda yolların ayrılacağı ilk isim Jose Sosa olacak. Arjantinli yıldızın sözleşmesi yenilenmeyecek.

3Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

Kanarya, orta saha oyuncularının fazlalığı nedeniyle Luiz Gustavo ile de yola devam etmeyi düşünmüyor ancak karar, gelecek yeni hocaya bırakılacak.

4Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

Bununla beraber Fenerbahçe, gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye alacak.

5Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

Finansal Fair Play'den dolayı ilk etapta bonservissiz oyuncular üzerinde duran Kanarya, elindeki yıldızlara göre de planını belirlemiş durumda.

6Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

İstanbul devi, ilk etapta teknik direktör operasyonunu sonlandırmak istiyor.

7Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

Yeni hocanın resmen belli olmasının ardından, transfer için düğmeye basılacak.

8Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, oyuncularına gelecek olası astronomik bonservis taleplerini değerlendirmeye alacak ancak inisiyatifi, yeni hocaya bırakacak.

9Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

Bununla beraber Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için de hareketli saatler yaşanması bekleniyor.

10Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın milli yıldız ile ilgilendiği iddia edilmiş ancak yıldız ismin menajeri, Rus basınına bu gelişmeyi yalanlamıştı.

11Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

Mert Hakan'ın menajeri konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Bunu ilk defa duyuyorum. CSKA yönetiminden kimse benimle iletişime geçmedi. Bir teklif yapılsa bile, dikkate alıp almayacağımızı söylemek zor." demişti.

12Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

İsmail Kartal ile beraber formunu bir hayli yukarı taşıyan Mert Hakan Yandaş için, Fenerbahçeli kurmaylar hazırlığa geçmiş durumda.

13Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

Olası bir resmi teklif halinde Mert Hakan Yandaş'ın bonservisi için pazarlığa başlamayı düşünen Fenerbahçeli kurmayların, yıldız isim için planı belli oldu.

14Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

Sarı lacivertliler, Mert Hakan için 10 milyon eurodan kapı açmayı planlıyor ve pazarlık payı olarak maksimum 7 milyon euro bandına inilebileceği konuşuluyor.

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Bununla beraber 5-7 milyon euro arası gelecek tekliflere Fenerbahçe yönetiminin sıcak bakmayacağı aktarılırken, oyuncudan maksimum gelir edilmesi düşünülüyor.

16Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti 10 milyon euroluk bomba teklif ortaya çıktı

 

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