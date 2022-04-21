Transferde Trabzonspor ile Göztepe Halil Akbunar için anlaştı!

11 yıldır Göztepe'de

Deneyimli oyuncu, Nisan ayı başında hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili "Ben Göztepeliyim. Transferim için söyleyeceğim tek şey; Kulübümün menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şu an tek düşüncem ve konsantrasyonum takımımın ligde kalması içindir" şeklinde açıklamada bulunmuştu. 2011 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu 2 kez de A Milli Takımı'nda görev almıştı.