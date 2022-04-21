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TrabzonsporTransferde Trabzonspor ile Göztepe Halil Akbunar için anlaştı!
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• 21 Nisan 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:

Transferde Trabzonspor ile Göztepe Halil Akbunar için anlaştı!

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor'dan transfer hamlesi...Göztepe'nin yıldız ismi Halil Akbunar'ın Süper Lig devine transfer olacağı ileri sürüldü. İzmir ekibi, 3.2 milyon Euro bonservis bedeli kasasına koyacak.

• 21 Nisan 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:
1Transferde Trabzonspor ile Göztepe Halil Akbunar için anlaştı
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Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'de forma giyen futbolcularla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Senegalli santrforu Ndiaye'yi Çin'in Shangai Port ekibine satan sarı-kırmızılılar, daha sonra Obinna Nwobodo'yu ABD MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye vermişti.

2Transferde Trabzonspor ile Göztepe Halil Akbunar için anlaştı

Son olarak kaptan Halil Akbunar'la flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

311 yıldır Göztepede

11 yıldır Göztepe'de

Deneyimli oyuncu, Nisan ayı başında hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili "Ben Göztepeliyim. Transferim için söyleyeceğim tek şey; Kulübümün menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şu an tek düşüncem ve konsantrasyonum takımımın ligde kalması içindir" şeklinde açıklamada bulunmuştu. 2011 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu 2 kez de A Milli Takımı'nda görev almıştı.

4Trabzonspor ile el sıkıştı

Trabzonspor ile el sıkıştı

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Halil Akbunar'ın şampiyonluğa emin adımlarla koşan Trabzonspor ile anlaştığı öne sürüldü. Kulübün yıldız oyuncusu için bordo-mavili kulüple ön protokol yaptığı konuşulurken 3 milyon 200 bin euroluk bonservis bedelini de kasasına koyacağı iddia edildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin listesinde yer alan başarılı oyuncunun transferinin sezon biter bitmez duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon da özellikle G.Saray ile anılan Halil Akbunar'ın 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

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Genç yıldızlar 11'e doğru

Öte yandan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Göztepe, gelecek sezonun hesaplarını da yapmaya başladı. Gaziantep'te olası bir puan kaybı halinde resmen küme düşecek sarı-kırmızılılarda kalan maçlarda genç futbolcuların çok daha fazla görev alacağı bildirildi. Spor Toto 1'inci Lig'de oluşturacağı kadronun yapılanmasına start veren Göztepe'de altyapı patentli kaleci Arda, sağ bek Yusuf, golcü Ege, defans Fırat, orta saha Murat ve Efe Can gibi oyuncuların bundan sonraki süreçte formayı giyeceği bildirildi.

6Transferde Trabzonspor ile Göztepe Halil Akbunar için anlaştı

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