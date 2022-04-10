Transfer edildiğinde 'Bunların ne işi var F.Bahçe'de' deniyordu! 3 yıldız için Kadıköy'e geldiler
Bu akşam saat 20:30'da ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de 3 yıldızın takibe alınacağı öğrenildi. Vitor Pereira döneminde isimlerini duyuran oyuncular İsmail Kartal'la birlikte form olarak zirveye ulaştılar. İşte dev kulüplerin kancayı taktığı o futbolcular...
Sezona erken havlu atmasının ardından Teknik Direktör İsmail Kartal’ın gelişiyle toparlanan Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetiyle başarısını taçlandırmak istiyor. Bu sezon ile ilgili zirve hedefini kaybeden sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde ligi ikinci bitirmeye çok yakın görünüyor.
Göreve geldiğinde, ikincilik bile mümkün görünmezken, bunu tersine çeviren sarı-lacivertli teknik adam, artık bunun en güçlü adaylardan biri... Seri galibiyetler sonrası Konyaspor’a çok yaklaşan Fenerbahçe önemli bir işe imza attı. Hem yarışıp hem de sistemi değiştiren sarı-lacivertliler için artık en zor kısım geride kaldı. Bundan sonraki maçlara takım, oturmuş bir sistem ve özgüvenli bir ekiple yola devam edecek.
Teknik Direktör İsmail Kartal da, Galatasaray derbisi hazırlıklarında bu konunun altını çizdi. Kartal’ın takıma, “Toparlandık. Şimdi bu toparlanmanın sonucunu alma zamanı. Bunun için de derbi galibiyeti çok önemli. Hedefe ulaşmak için bu yoldaki en önemli viraj” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Kartal, 2014-15 sezonunda sarı-lacivertlilerin başındayken Cim-Bom’a karşı birer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, iki Beşiktaş derbisini kazandı. 2015 yılında Kadıköy’deki son derbisinde Beşiktaş’a 1-0 yenildikleri maçta takımın başında yer alan İsmail Kartal, 7 yıl aranın ardından bir derbi heyecanı yaşayacak.
Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, derbi maçın 11’ini büyük ölçüde belirledi, Kayserispor karşısındaki başarılı ekip ödüllendirilecek. Son dönemde çıkış içinde olan takımın sistemi artık otururken, 4-2-3-1 sistemi de doğru oyuncu profilleri sayesinde etkili oldu. Sarı-lacivertlilerin bugün Galatasaray karşısında da yine bu anlayış ile sahada olacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay Bayındır, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Filip Novak, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.
Süper Lig'in 32'nci haftasında derbi heyecanı yaşayacak Fenerbahçe'yle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel'in dev derbide izleneceği iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yanı sıra dev maçta izlenecek iki isim daha belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae, Attila Szalai ve Miha Zajc'ın da bazı kulüpler tarafından gözlem altına alınmasının beklendiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Miguel Crespo bu sezon 27 karşılaşmada oynadı. Miguel Crespo rakip fileleri 3 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 asist yapma başarısı gösterdi.