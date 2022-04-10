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FenerbahçeTransfer edildiğinde 'Bunların ne işi var F.Bahçe'de' deniyordu! 3 yıldız için Kadıköy'e geldiler
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer edildiğinde 'Bunların ne işi var F.Bahçe'de' deniyordu! 3 yıldız için Kadıköy'e geldiler
• 10 Nisan 2022 - 09:29 • Son Güncelleme:

Transfer edildiğinde 'Bunların ne işi var F.Bahçe'de' deniyordu! 3 yıldız için Kadıköy'e geldiler

Bu akşam saat 20:30'da ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de 3 yıldızın takibe alınacağı öğrenildi. Vitor Pereira döneminde isimlerini duyuran oyuncular İsmail Kartal'la birlikte form olarak zirveye ulaştılar. İşte dev kulüplerin kancayı taktığı o futbolcular...

• 10 Nisan 2022 - 09:29 • Son Güncelleme:
1Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler
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Sezona erken havlu atmasının ardından Teknik Direktör İsmail Kartal’ın gelişiyle toparlanan Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetiyle başarısını taçlandırmak istiyor. Bu sezon ile ilgili zirve hedefini kaybeden sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde ligi ikinci bitirmeye çok yakın görünüyor.

2Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Göreve geldiğinde, ikincilik bile mümkün görünmezken, bunu tersine çeviren sarı-lacivertli teknik adam, artık bunun en güçlü adaylardan biri... Seri galibiyetler sonrası Konyaspor’a çok yaklaşan Fenerbahçe önemli bir işe imza attı. Hem yarışıp hem de sistemi değiştiren sarı-lacivertliler için artık en zor kısım geride kaldı. Bundan sonraki maçlara takım, oturmuş bir sistem ve özgüvenli bir ekiple yola devam edecek.

3Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Teknik Direktör İsmail Kartal da, Galatasaray derbisi hazırlıklarında bu konunun altını çizdi. Kartal’ın takıma, “Toparlandık. Şimdi bu toparlanmanın sonucunu alma zamanı. Bunun için de derbi galibiyeti çok önemli. Hedefe ulaşmak için bu yoldaki en önemli viraj” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

4Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçta sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak.

5Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Kartal, 2014-15 sezonunda sarı-lacivertlilerin başındayken Cim-Bom’a karşı birer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, iki Beşiktaş derbisini kazandı. 2015 yılında Kadıköy’deki son derbisinde Beşiktaş’a 1-0 yenildikleri maçta takımın başında yer alan İsmail Kartal, 7 yıl aranın ardından bir derbi heyecanı yaşayacak.

6Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, derbi maçın 11’ini büyük ölçüde belirledi, Kayserispor karşısındaki başarılı ekip ödüllendirilecek. Son dönemde çıkış içinde olan takımın sistemi artık otururken, 4-2-3-1 sistemi de doğru oyuncu profilleri sayesinde etkili oldu. Sarı-lacivertlilerin bugün Galatasaray karşısında da yine bu anlayış ile sahada olacağı ifade edildi.

7Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Son olarak deplasmanda Kayserispor’u çok rahat bir oyun ve 4-0’lık skorla geçen Fenerbahçe’de artık oyun ezberi oturdu. Pereira dönemindeki sürekli değişimin yerini artık istikrar alırken, Kartal ve ekibi bu oyun istikrarına güveniyor.

8Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay Bayındır, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Filip Novak, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.

9Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Süper Lig'in 32'nci haftasında derbi heyecanı yaşayacak Fenerbahçe'yle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel'in dev derbide izleneceği iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yanı sıra dev maçta izlenecek iki isim daha belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

10Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Fenerbahçe Kulübü, Bright Osayi Samuel'i 2020-2021 sezonu başında 'bosman' kuralını kullanarak bedelsiz olarak kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki yıldızı bu sezon ise küllerinden doğdu.

11Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Nijeryalı futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla 38 resmi müsabakada şans buldu. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda genellikle sağ bekte forma giydi. Osayi Samuel rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu takım arkadaşlarına da 4 asist yaptı.

12Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray ile oynanacak derbide Fenerbahçe forması giyen 3 isim gözlem altında tutulacak. İspanya, İngiltere ve İtalya liglerinden gözlemcilerin Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo, Osayi Samuel ve Arda Güler'i izlemeye gelecekleri belirtildi.

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Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae, Attila Szalai ve Miha Zajc'ın da bazı kulüpler tarafından gözlem altına alınmasının beklendiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Miguel Crespo bu sezon 27 karşılaşmada oynadı. Miguel Crespo rakip fileleri 3 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 asist yapma başarısı gösterdi.

14Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

Fenerbahçe'nin gelecek vadeden isimlerinin başında gelen Arda Güler, bu sezon görev altığı 8 Süper Lig maçında 2 gol attı. Genç oyuncu takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi.

15Transfer edildiğinde Bunların ne işi var F.Bahçede deniyordu 3 yıldız için Kadıköye geldiler

 

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