Transfer edildiğinde 'Bunların ne işi var F.Bahçe'de' deniyordu! 3 yıldız için Kadıköy'e geldiler

Göreve geldiğinde, ikincilik bile mümkün görünmezken, bunu tersine çeviren sarı-lacivertli teknik adam, artık bunun en güçlü adaylardan biri... Seri galibiyetler sonrası Konyaspor’a çok yaklaşan Fenerbahçe önemli bir işe imza attı. Hem yarışıp hem de sistemi değiştiren sarı-lacivertliler için artık en zor kısım geride kaldı. Bundan sonraki maçlara takım, oturmuş bir sistem ve özgüvenli bir ekiple yola devam edecek.