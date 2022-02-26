• 26 Şubat 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
Transfer ederken 'İkisi de geleceğin yıldızı olacak' diyordu! Şok eden sözler 'Çok kötüler'
Sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelirken her iki futbolcu için de 'Çok kaliteli çok iyi oyuncular' açıklaması yapan tecrübeli teknik direktör Sumudica, sarı kırmızılı iki orta saha için şimdi ise 'Çok kötüler Türkiye'de oynayamıyorlar' ifadelerini kullandı.
• 26 Şubat 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
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İlk olarak Fatih Terim döneminde kulübeye çekilmeye başlanan Morutan, Domenec Torrent'in gelişinden sonra yine formasına hasret kaldı.
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50 yaşındaki Rumen teknik adam, ülkesinin basınından Digisport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Morutan ve Cicaldau'nun durumu kötü. Morutan çok yetenekli bir oyuncu ama yavaş, hızı düşük ve düşük hızlı futbolcular Türkiye'de oynayamıyor. Özellikle ilk 11'de oyunculardan hız bekleniyor."
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