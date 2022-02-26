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GalatasarayTransfer ederken 'İkisi de geleceğin yıldızı olacak' diyordu! Şok eden sözler 'Çok kötüler'
HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer ederken 'İkisi de geleceğin yıldızı olacak' diyordu! Şok eden sözler 'Çok kötüler'
• 26 Şubat 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:

Transfer ederken 'İkisi de geleceğin yıldızı olacak' diyordu! Şok eden sözler 'Çok kötüler'

Sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelirken her iki futbolcu için de 'Çok kaliteli çok iyi oyuncular' açıklaması yapan tecrübeli teknik direktör Sumudica, sarı kırmızılı iki orta saha için şimdi ise 'Çok kötüler Türkiye'de oynayamıyorlar' ifadelerini kullandı.

• 26 Şubat 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
1Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler
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Galatasaray'ın sezon başında Romanya'dan yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyip transfer ettiği Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarların hayal kırıklığı yaşadığı 2 oyuncuyu vatandaşları Marius Sumudica da eleştirdi.

2Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

Galatasaray, sezon başında ilk olarak Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan Alexandru Cicaldau'yu 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

3Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

Sezona iyi bir giriş yapsa da 24 yaşındaki orta saha, takımın düşüşüyle birlikte ortadan kayboldu ve taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

4Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

Rumen futbolcu, bu sezon Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 32 maçta 5 gol attı ve 2 asist kaydetti.

5Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

Romanya Milli Takımı'nın formasını da giyen Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

6Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

Sarı-kırmızılıların, sezon başında Romanya'dan 2. transferi ise FCSB'den yaklaşık 4 milyon euro bedelle alınan Olimpiu Morutan oldu.

7Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

Sahadaki soğukkanlı hareketleri ve oyun tarzıyla Galatasaraylı taraftarları kısa sürede heyecanlandıran 22 yaşındaki futbolcu, sonrasında adeta yok oldu.

8Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

İlk olarak Fatih Terim döneminde kulübeye çekilmeye başlanan Morutan, Domenec Torrent'in gelişinden sonra yine formasına hasret kaldı.

9Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

Takımda uyum sorunu çektiği gözüken genç yıldız, ilk 11'de çok az şans bulurken çoğu maçta sonradan oyuna dahil oldu.

10Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

Olimpiu Morutan, Galatasaray formasıyla bu sezon oynadığı 35 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

11Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı düşüşte Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın performansları hayal kırıklığı yaratırken Marius Sumudica'dan vatandaşlarına eleştiri geldi.

12Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

50 yaşındaki Rumen teknik adam, ülkesinin basınından Digisport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Morutan ve Cicaldau'nun durumu kötü. Morutan çok yetenekli bir oyuncu ama yavaş, hızı düşük ve düşük hızlı futbolcular Türkiye'de oynayamıyor. Özellikle ilk 11'de oyunculardan hız bekleniyor."

13Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

"Oynadığı zaman da kendi bölgesinde değil kanatta değerlendiriliyor. Onu forvetin arkasına koymak, özgürlük vermek gerekiyor. Cicaldau orada henüz tükenmiş değil ama kötü gidiyorlar."

14Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

"Hiç göze hoş gelecek bir futbol oynamıyorlar. Buraya geldi ama liglerdeki fark bu. Bildiğim kadarıyla Galatasaray, ikisinden de vazgeçmek istiyor."

15Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

"Maxim, Gaziantep'te iyi oynuyor. Maxim ve Alin Tosca, Gaziantep'in vazgeçilmezleri oldular. Djokovic de Adana'ya gitti. Onun için zor olacak ama ileriye doğru, doğru bir adım."

16Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

Morutan ve Cicaldau, sezon başında büyük umutlarla getirildiler ama beklentilerin çok uzağındalar. Galatasaray için büyük pişmanlık."

17Transfer ederken İkisi de geleceğin yıldızı olacak diyordu Şok eden sözler Çok kötüler

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