Transfer ederken 'İkisi de geleceğin yıldızı olacak' diyordu! Şok eden sözler 'Çok kötüler'

50 yaşındaki Rumen teknik adam, ülkesinin basınından Digisport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Morutan ve Cicaldau'nun durumu kötü. Morutan çok yetenekli bir oyuncu ama yavaş, hızı düşük ve düşük hızlı futbolcular Türkiye'de oynayamıyor. Özellikle ilk 11'de oyunculardan hız bekleniyor."