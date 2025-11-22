Trakya’da buğday sezonu hızlandı! Yağışlar çiftçiye can suyu oldu

2

Yağışlarla toprağın sürülecek uygunluğa geldiğini ve buğday tohumlarının toprakla buluşturulduğunu belirten Arabacı, "Son dönemde güzel yağışlar aldık ve üreticilerimiz buğday ekimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyor. Erken ekilen buğdaylar çimlenmeye başladı. Ekim döneminin önemli bir kısmı tamamlandı. Çiftçiler olarak bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kentte buğday ekiminin devam ettiğini söyledi. Yağışlarla toprağın tava geldiğini belirten Şaylan, "Erken ekilen ürünler, çok iyi bir şekilde çıkış sağladı. Bazı bölgelerde buğday ve arpa 6 santimetreye kadar ulaştı." dedi. Şaylan, buğdayın stratejik ürün olduğunu, Trakya çiftçisinin üretimine ayrı önem verdiğini dile getirdi.