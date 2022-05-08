Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı! Muhteşem görsel şölen...

Sadece kendi sevincimizi yaşayalım. Sadece kendi mutluluğumuzu yaşayalım. Kime sorarsanız herkes şunu söylüyor; en büyük biziz. Biz de şunu söylüyoruz; olabilirsiniz ama biz farklıyız, biz Trabzonsporuz. Başından beri söylüyorum; maç kaybedebilirsiniz, puan kaybedebilirsiniz, bunun telafisi var.