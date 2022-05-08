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TrabzonsporTrabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı! Muhteşem görsel şölen...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı! Muhteşem görsel şölen...
İHA/DHA
• 08 Mayıs 2022 - 22:57 • Son Güncelleme:

Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı! Muhteşem görsel şölen...

38 yıl aradan sonra Süper Lig’de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor’da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam etti. Trabzonspor’un Yenikapı’da binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasının dron görüntüleri görsel şölen oluşturdu. İşte detayları...

İHA/DHA
• 08 Mayıs 2022 - 22:57 • Son Güncelleme:
1Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...
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Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı’nda toplanan Bordo mavili taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

2Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Sanatçıların da sahne aldığı Yenikapı Etkinlik Alanı’na formasını giyerek gelen 7’den 70’e Trabzonsporlular arasında yurt dışından katılanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldı.

3Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

38 yıl sonra elde edilen şampiyonluk kutlamalarına 176 bin taraftar katıldı.

4Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Taraftarlar meşaleler ve telefon ışıklarıyla alanda görsel şölen oluşturdu.

5Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Taraftarların gönüllerince eğlendiği ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı anlar ise dron ile havadan görüntülendi. Kutlamaların dron görüntüleri ise görenleri kendine hayran bıraktı.

6Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

İstanbul Yenikapı’da şampiyonluğu kutlayan taraftarlar mutluluklarını dile getirirken, bundan sonra Trabzonspor’dan daha sıklıkla şampiyonluk beklediklerini, bunun için artık önlerinin açık olduğunu ifade etti.

7Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Bordo mavi renklere gönül verenler, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon olursa onlar da Trabzon’da kutlayabilir. Buyursunlar gelsinler. Hepimiz biriz, kardeşiz, biz ayrım yapmıyoruz" şeklinde konuştu

8Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Yenikapı Meydanı’nda toplanan binlerce Trabzonspor taraftarı, meşale, havai fişek ve tezahüratlarla şampiyonluklarını kutladı. Kutlamalara katılan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mikrofonu eline aldı ve taraftarlara seslendi.

9Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Ağaoğlu, "4 sene önce yönetime geldiğimiz zaman sizler için çok zor olduğunu bildiğimiz bir şey istedik. 3 sene sabredin, 4üncü sene bu takımı ayakta alkışlayacaksınız dedim.

10Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Ve bugün biz burada, Trabzonda, Bursada, Urfada, Diyarbakırda, Almanyada, Belçikada, Fransada, İngilterede, Amerikada bu takımı ayakta alkışlıyoruz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Farklılığımızı ortaya koyduk.

11Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Trabzonspor küllerinden doğdu dediler, ben de şunu söyledim; o ateş hiç sönmemişti. O ateş sönseydi eğer, bugün milyonlarca taraftar yıllarca sabırla bekleyen taraftarın sevdası sönmüş olsaydı, bugün bu insanlar meydanlarda, sokaklarda olmazdı. O içimizde sönmeyen ateş ve bizlere vermiş olduğunuz destekle, bizimle birlikte yan yana mücadele ettiğimiz için bugün bu noktadayız.

12Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Bugün takımımızın şampiyonluğunu kutluyoruz. Bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi sizsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevincimizi doya doya yaşayalım. Eğlenelim, horon edelim, kolbastı oynayalım. Her türlü müzikle coşalım ama lütfen bana söz verin, hepinizden rica ediyorum; aşırıya kaçmayalım.

13Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Hiçbir şekilde kimseye sosyal medya da dahil olmak üzere farklı bir tutum sergilemeyelim. Bugün bizim sevincimiz dünyanın dört bir yanında gıptayla izleniyor. Lütfen hiç kimsenin buna en ufak bir şekilde gölge düşürmesine müsaade etmeyelim. Diğer takımların, rakiplerin tacizleri asla size yanlış bir şey yaptırmasın.

14Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Sadece kendi sevincimizi yaşayalım. Sadece kendi mutluluğumuzu yaşayalım. Kime sorarsanız herkes şunu söylüyor; en büyük biziz. Biz de şunu söylüyoruz; olabilirsiniz ama biz farklıyız, biz Trabzonsporuz. Başından beri söylüyorum; maç kaybedebilirsiniz, puan kaybedebilirsiniz, bunun telafisi var.

15Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi.

16Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu oluyor; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk" diye konuştu.

17Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı Muhteşem görsel şölen...

İşte taraftar, işte şampiyon tezahüratlarında bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ayrıca taraftarlara üçlü çektirdi.

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