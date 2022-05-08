Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutladı! Muhteşem görsel şölen...
38 yıl aradan sonra Süper Lig’de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor’da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam etti. Trabzonspor’un Yenikapı’da binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasının dron görüntüleri görsel şölen oluşturdu. İşte detayları...
Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı’nda toplanan Bordo mavili taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.
38 yıl sonra elde edilen şampiyonluk kutlamalarına 176 bin taraftar katıldı.
İstanbul Yenikapı’da şampiyonluğu kutlayan taraftarlar mutluluklarını dile getirirken, bundan sonra Trabzonspor’dan daha sıklıkla şampiyonluk beklediklerini, bunun için artık önlerinin açık olduğunu ifade etti.
Trabzonspor küllerinden doğdu dediler, ben de şunu söyledim; o ateş hiç sönmemişti. O ateş sönseydi eğer, bugün milyonlarca taraftar yıllarca sabırla bekleyen taraftarın sevdası sönmüş olsaydı, bugün bu insanlar meydanlarda, sokaklarda olmazdı. O içimizde sönmeyen ateş ve bizlere vermiş olduğunuz destekle, bizimle birlikte yan yana mücadele ettiğimiz için bugün bu noktadayız.
Bugün takımımızın şampiyonluğunu kutluyoruz. Bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi sizsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevincimizi doya doya yaşayalım. Eğlenelim, horon edelim, kolbastı oynayalım. Her türlü müzikle coşalım ama lütfen bana söz verin, hepinizden rica ediyorum; aşırıya kaçmayalım.
Hiçbir şekilde kimseye sosyal medya da dahil olmak üzere farklı bir tutum sergilemeyelim. Bugün bizim sevincimiz dünyanın dört bir yanında gıptayla izleniyor. Lütfen hiç kimsenin buna en ufak bir şekilde gölge düşürmesine müsaade etmeyelim. Diğer takımların, rakiplerin tacizleri asla size yanlış bir şey yaptırmasın.