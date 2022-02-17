Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
TrabzonsporTransferde son dakika bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'ın genç golcüsüne talip oldu...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transferde son dakika bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'ın genç golcüsüne talip oldu...
• 17 Şubat 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:

Transferde son dakika bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'ın genç golcüsüne talip oldu...

Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray'ın genç yıldızına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra lider Trabzonspor da talip oldu. İsmi Beşiktaş'la anılan genç yıldıza Trabzonspor talip oldu. Bordo-Mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı'nın sezon sonunda oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi...

• 17 Şubat 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
1Transferde son dakika bombası Trabzonspordan Galatasarayın genç golcüsüne talip oldu...
ABONE OL

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri... Bordo-Mavili kulüp Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi biterek Brendford'a dönecek Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Avcı'nın Halil'i beğendiği ve gelecek sezon kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

2Brendford vermedi

Brendford vermedi!

Bu sezon Galatasaray performansı tartışılan ve 24 maçta 3 gol atan Halil Dervişoğlu Milli Takım'da ise 5 maçta 3 golle yıldızlaşmıştı.

3Transferde son dakika bombası Trabzonspordan Galatasarayın genç golcüsüne talip oldu...

22 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon ise yarım sezon kiralık geldiği Galatasaray'da 12 maçta 3 gol atarak A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

4Transferde son dakika bombası Trabzonspordan Galatasarayın genç golcüsüne talip oldu...

Devre arasında Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istedi ancak İngliiz kulübe sezon sonu görüşelim dönüşü yaptı.

5Transferde son dakika bombası Trabzonspordan Galatasarayın genç golcüsüne talip oldu...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta istiyorHalil Dervişoğlu'nu sezon başında Fenerbahçe'de istemiş ancak genç forvet tercihini Fatih Terim'li Galatasaray'dan yana kullanmıştı.

6

Halil'le Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği gelen haberler arasında...

7Transferde son dakika bombası Trabzonspordan Galatasarayın genç golcüsüne talip oldu...

Halil Dervişoğlu'nun Brendford transferi öncesinde de ismi Trabzonspor'la anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

8Transferde son dakika bombası Trabzonspordan Galatasarayın genç golcüsüne talip oldu...

Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Halil'in sezon sonunda nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...

9Transferde son dakika bombası Trabzonspordan Galatasarayın genç golcüsüne talip oldu...

EN YÜKSEK ORANLARIN ADRESİ misli.com! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Sadettin Saran resmen duyurdu: Fenerbahçe başkanlığı en büyük hayalim

Sadettin Saran resmen duyurdu: Fenerbahçe başkanlığı en büyük hayalim

Süper Lig yayın ihalesi teklif edilen rakamlar belli oldu!

Süper Lig yayın ihalesi teklif edilen rakamlar belli oldu!

Fenerbahçe'den büyük başarı! Sosyal medyada bir ilki başardı...

Fenerbahçe'den büyük başarı! Sosyal medyada bir ilki başardı...

Fenerbahçe'de büyük tehlike! UEFA'dan yaptırım...

Fenerbahçe'de büyük tehlike! UEFA'dan yaptırım...