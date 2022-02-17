• 17 Şubat 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
Transferde son dakika bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'ın genç golcüsüne talip oldu...
Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray'ın genç yıldızına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra lider Trabzonspor da talip oldu. İsmi Beşiktaş'la anılan genç yıldıza Trabzonspor talip oldu. Bordo-Mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı'nın sezon sonunda oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi...
• 17 Şubat 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri... Bordo-Mavili kulüp Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi biterek Brendford'a dönecek Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Avcı'nın Halil'i beğendiği ve gelecek sezon kadrosunda görmek istediği öğrenildi.
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta istiyorHalil Dervişoğlu'nu sezon başında Fenerbahçe'de istemiş ancak genç forvet tercihini Fatih Terim'li Galatasaray'dan yana kullanmıştı.
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Halil'le Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği gelen haberler arasında...
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