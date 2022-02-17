Transferde son dakika bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'ın genç golcüsüne talip oldu...

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri... Bordo-Mavili kulüp Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi biterek Brendford'a dönecek Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Avcı'nın Halil'i beğendiği ve gelecek sezon kadrosunda görmek istediği öğrenildi.