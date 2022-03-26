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TrabzonsporTrabzonspor'dan 3 bomba transfer birden! Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçe'nin listesindeydi
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• 26 Mart 2022 - 07:20 • Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan 3 bomba transfer birden! Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçe'nin listesindeydi

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Trabzonspor 3 flaş transferle kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'nın ortak hareket ettiği transfer çalışmasında listede bulunan 2 yıldızın biri Fenerbahçe diğeri ise Beşiktaş'ın göz hapsindeydi.

• 26 Mart 2022 - 07:20 • Son Güncelleme:
1Trabzonspordan 3 bomba transfer birden Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçenin listesindeydi
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3 maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de harekete geçti. Yönetim transferde erken hamle stratejisini gelecek dönemde de sürdürme planları içinde.

2Trabzonspordan 3 bomba transfer birden Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçenin listesindeydi

Bu sezon öncesi ve ocak ayında istediği isimleri kadrosuna geç kalmadan katan ve aldığı nokta atışı oyunculardan büyük fayda sağlayan bordo-mavililer, yeni sezon için çalışmaları şimdiden başlattı.

3Trabzonspordan 3 bomba transfer birden Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçenin listesindeydi

Teknik direktör Abdullah Avcı ve scout ekibiyle birlikte koordineli bir operasyon yürüten yönetimin listesinde şu an üç futbolcu bulunuyor: Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı.

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Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynatma zorunluluğunu hesaba katarak planlarını bunun üzerine yapan teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoperde önceliğin yine Kaan Ayhan'a verilmesini istediği öğrenildi.

5Trabzonspordan 3 bomba transfer birden Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçenin listesindeydi

Ara transfer döneminde de Karadeniz devinin gündemine gelen 27 yaşındaki stoperi, kulübü Sassuolo bırakmamıştı. Opsiyonlu kiralama formülüyle en son 5.5 milyon euro teklif edilmesine rağmen İtalyanlar, milli futbolcu için 8 milyon euro talebinde bulunmuştu.

6Trabzonspordan 3 bomba transfer birden Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçenin listesindeydi

Kulübüyle 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Kaan Ayhan için bordo-mavililerin önümüzdeki haftalarda yeniden temaslara başlaması bekleniyor.

7Trabzonspordan 3 bomba transfer birden Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçenin listesindeydi

Stoperde ikinci aday ise Ömer Toprak... Kaan gibi devre arasında kulübün gündemine giren 32 yaşındaki futbolcu için Werder Bremen ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

8Trabzonspordan 3 bomba transfer birden Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçenin listesindeydi

Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek Ömer ile kulüp yetkililerinin temasa geçtiği ve oyuncunun Trabzon'da oynamak istediğini bildirdiği kaydedildi.

9Trabzonspordan 3 bomba transfer birden Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçenin listesindeydi

Abdullah Avcı'nın ismini özellikle verdiği 21 yaşındaki başarılı sol bek Eren Elmalı'nın transferine yönelik çalışmalarına başlayan Fırtına, Kasımpaşa ile ön görüşmeyi yaptı.

10Trabzonspordan 3 bomba transfer birden Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçenin listesindeydi

İstanbul ekibinin de olumlu tavrı sonrası en kısa sürede pazarlık masasına oturularak sezon bitmeden transferin tamamlanması hedefleniyor. Kasımpaşa ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Eren Elmalı'nın değeri 900 bin euro.

11Trabzonspordan 3 bomba transfer birden Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçenin listesindeydi

 

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