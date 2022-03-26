Trabzonspor'dan 3 bomba transfer birden! Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçe'nin listesindeydi

Ara transfer döneminde de Karadeniz devinin gündemine gelen 27 yaşındaki stoperi, kulübü Sassuolo bırakmamıştı. Opsiyonlu kiralama formülüyle en son 5.5 milyon euro teklif edilmesine rağmen İtalyanlar, milli futbolcu için 8 milyon euro talebinde bulunmuştu.