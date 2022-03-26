• 26 Mart 2022 - 07:20 • Son Güncelleme:
Trabzonspor'dan 3 bomba transfer birden! Biri Beşiktaş diğeri F.Bahçe'nin listesindeydi
Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Trabzonspor 3 flaş transferle kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'nın ortak hareket ettiği transfer çalışmasında listede bulunan 2 yıldızın biri Fenerbahçe diğeri ise Beşiktaş'ın göz hapsindeydi.
• 26 Mart 2022 - 07:20 • Son Güncelleme:
1
3 maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de harekete geçti. Yönetim transferde erken hamle stratejisini gelecek dönemde de sürdürme planları içinde.
3
Teknik direktör Abdullah Avcı ve scout ekibiyle birlikte koordineli bir operasyon yürüten yönetimin listesinde şu an üç futbolcu bulunuyor: Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı.
4
6
7
9
10