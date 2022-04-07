Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi! Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...

2010 – 2011 sezonunda bu takımda forma giyen Anthony Nwakaeme yalnızca 8 maçta forma giydi. Bu dönemde yaşadığı sakatlıklardan dolayı bu takımda fazla forma şansı bulamadı. Anthony Nwakaeme 2012 – 2013 sezonu için ise bir başka Romanya takımı olan Petrolul Ploeşti kulübü ile anlaştı. Peetrolul Ploieşti kulübü ile sadece 3 maça çıktı. Karşılıklı olarak sözleşmesini fesh ettikten sonra 2013 yılında 6 aylık eski takımına geri döndü. U Cluj takımı ile 6 aylık performansının ardından tekrardan yollarını ayırdı. Bu tarihten itibaren bedelsiz bir şekilde İsrail’e transfer oldu.