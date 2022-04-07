Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
TrabzonsporTrabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi! Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi! Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...
• 07 Nisan 2022 - 15:06 • Son Güncelleme:

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi! Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...

Süper Lig'de yıllar sonra adım adım şampiyonluğa koşan Trabzonspor, yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

• 07 Nisan 2022 - 15:06 • Son Güncelleme:
1Trabzonsporda son dakika transfer gelişmesi Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...
ABONE OL

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor, gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Bordo mavililer, tecrübeli oyuncularından Anthony Nwakaeme’ye 3 yıllık yeni sözleşme teklifini gönderdi.

2Trabzonsporda son dakika transfer gelişmesi Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...

Buna göre teklifin 1.5 milyon Euro + maç başı + bonuslar şeklinde olduğu belirtildi. Sözleşme şartlarını kabul eden Nijeryalı futbolcu bordo mavililerle 2025 yılına kadar sözleşme uzattı.

311 GOL, 10 ASİST

11 GOL, 10 ASİST

Bu sezon 11 gol, 10 asistlik performansıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Nwakaeme, Süper Lig'de 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 20 gole katkı sağlamıştı.

4Kariyeri

Kariyeri

Tam adı ise Anthony Nnaduzor Nwakaeme... Sağ ayaklı bir futbolcu olan Anthony Nwakaeme sol kanatta forma giymekte. Santrafor ve forvet arkasında da forma giyebilen Nijeryalı futbolcu, Lagos şehrinde 1989 yılında dünyaya geldi.

5Trabzonsporda son dakika transfer gelişmesi Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...

Türkiye’ye İsrail takımı Hapoel Beer Sheva'dan transfer olan tecrübeli isim, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde topladı ve Trabzonspor'un kendisine yaptığı yeni teklifle 2025 yılına dek şehirde kalmayı kabul etti.

6Nwakaeme’nin hayatı

Nwakaeme’nin hayatı

Anthony Nwakaeme Nijerya Lagos’da doğdu. Anthony Nwakaeme 2006 yılında ailesi ile birlikte Danimarka’ya göç etti. Danimarka’da Velje Kolding kulübü ile birlikte Futbol hayatına başladı. Anthony Nwakaeme bu kulüpte 2010 yılına kadar forma giydikten sonra Romanya kulübü olan U Cluj kulübüne transfer olmuştur. Transfer olduktan sonra bir başka Romanya kulübü olan Arieşul Turda kulübüne bedelsiz bir şekilde kiralanmıştır.

7Trabzonsporda son dakika transfer gelişmesi Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...

2010 – 2011 sezonunda bu takımda forma giyen Anthony Nwakaeme yalnızca 8 maçta forma giydi. Bu dönemde yaşadığı sakatlıklardan dolayı bu takımda fazla forma şansı bulamadı. Anthony Nwakaeme 2012 – 2013 sezonu için ise bir başka Romanya takımı olan Petrolul Ploeşti kulübü ile anlaştı. Peetrolul Ploieşti kulübü ile sadece 3 maça çıktı. Karşılıklı olarak sözleşmesini fesh ettikten sonra 2013 yılında 6 aylık eski takımına geri döndü. U Cluj takımı ile 6 aylık performansının ardından tekrardan yollarını ayırdı. Bu tarihten itibaren bedelsiz bir şekilde İsrail’e transfer oldu.

8Trabzonsporda son dakika transfer gelişmesi Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...

İsrail liginde mücadele eden Hapoel Ranana takımı ile forma giyen Anthony Nwakaeme bu takıma bedelsiz transfer oldu. 2013 – 2015 yılları arasında 55 maça çıkarak 13 gol attı.

9

Bu performansı ona İsrail’in en büyük takımlarından olan Hapoel Beer Sheva kapılarını açacaktır. 2015 yılında Hapoel Beer Sheva kulübü ile anlaşan Anthony Nwakaeme bu kulüpte tam 3 yıl forma giydi. Hapoel Beer Sheva kulübü ile 95 maça çıkan Anthony Nwakaeme 35 gol atmayı başardı. Dikkat çeken oyuncular arasına girmeyi başardı.

10Trabzonsporda son dakika transfer gelişmesi Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi! Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...

    Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi! Anthony Nwakaeme ile 3 yıl daha...

    Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya! Luis Suarez'in menajeriyle temasa geçildi...

    Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya! Luis Suarez'in menajeriyle temasa geçildi...

    Dayanamadı ağzındaki baklayı çıkardı! 'Ali Koç'a darbe yapılacak'

    Dayanamadı ağzındaki baklayı çıkardı! 'Ali Koç'a darbe yapılacak'

    Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi!

    Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi!