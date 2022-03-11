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FenerbahçeTrabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçe'nin yıldızına mest oldu!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçe'nin yıldızına mest oldu!
• 11 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:

Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçe'nin yıldızına mest oldu!

Vitor Pereira'nın sezon başında transfer ettiği, geldiği gün 'nereden çıktı bu' dendiği tecrübeli orta sahanın sürekli yükselen formu ve Trabzonspor maçında oynadığı futbol Avrupa devlerini harekete geçirdi.

• 11 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:
1Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçenin yıldızına mest oldu
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Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo orta sahadaki mücadelesi ve savaşçı yapısıyla takımını sırtlıyor.

2Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçenin yıldızına mest oldu

Portekizli orta saha Crespo, geniş orta saha rotasyonunda formayı kaptı ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da orta sahadaki değişmezi oldu. Son Trabzon maçında 13.1 km koşan Portekizli orta saha oyuncusu takımın en fazla ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan oyuncusu da oldu.

3Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçenin yıldızına mest oldu

Crespo'nun performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Estoril'den 1.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki orta sahayla Atletico Madrid ile Everton kulüpleri ilgilendiği öğrenildi.

4Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçenin yıldızına mest oldu

Sarı-Lacivertli kurmaylar Crespo için 10 milyon Euro'nun altındaki tekliflerin değerlendirilmeyi düşünmüyor.

5Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçenin yıldızına mest oldu

Atletico Madrid'in devre arasında sarı lacivertli kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu, ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

6Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçenin yıldızına mest oldu

Miguel Crespo için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek, iyi bir bonservis bedeli teklifi gelirse görüşmeler başlayacak. (Takvim)

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Kim ve Szalai için Avrupa devleri kapıları aşındırırken Fenerbahçe yeni stoper adaylarını belirlemeye başladı.

8Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçenin yıldızına mest oldu

Sarı lacivertliler, Boavista forması giyen 21 yaşındaki Jackson Porozo'yu gündemine aldı. Fenerbahçe, Valencia'nın millî takımdan arkadaşı olan Ekvadorluyu kiralamak istiyor. Portekiz ekibi ise satış hedefliyor.

9Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçenin yıldızına mest oldu

Fenerbahçe , sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile yola devam ediyor...

10Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçenin yıldızına mest oldu

Sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu ile yeni kontrat için her konuda anlaşma sağladı. Genç oyuncunun kısa süre içinde Sarı-Lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin yeniden anlaştığı Ferdi'nin adı Hollanda devi Ajax ve Belçika ekibi Club Brugge ile anılıyordu.

11Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçenin yıldızına mest oldu

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Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçe'nin yıldızına mest oldu!

Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçe'nin yıldızına mest oldu!

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