• 11 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:
Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçe'nin yıldızına mest oldu!
Vitor Pereira'nın sezon başında transfer ettiği, geldiği gün 'nereden çıktı bu' dendiği tecrübeli orta sahanın sürekli yükselen formu ve Trabzonspor maçında oynadığı futbol Avrupa devlerini harekete geçirdi.
• 11 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo orta sahadaki mücadelesi ve savaşçı yapısıyla takımını sırtlıyor.
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Crespo'nun performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Estoril'den 1.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki orta sahayla Atletico Madrid ile Everton kulüpleri ilgilendiği öğrenildi.
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Sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu ile yeni kontrat için her konuda anlaşma sağladı. Genç oyuncunun kısa süre içinde Sarı-Lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin yeniden anlaştığı Ferdi'nin adı Hollanda devi Ajax ve Belçika ekibi Club Brugge ile anılıyordu.