Trabzonspor maçında 13 km koştu Atletico Madrid Fenerbahçe'nin yıldızına mest oldu!

Portekizli orta saha Crespo, geniş orta saha rotasyonunda formayı kaptı ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da orta sahadaki değişmezi oldu. Son Trabzon maçında 13.1 km koşan Portekizli orta saha oyuncusu takımın en fazla ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan oyuncusu da oldu.