• 25 Şubat 2022 - 23:13 • Son Güncelleme:
Trabzonspor-Kayserispor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, bomba Galatasaray detayı! Edin Visca ve Mame Thiam...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Zorlu müsabaka gol yağmuruna sahne oldu. Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor bu sezon bir ilk yaşadı. Bordo-mavili takımın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca ile Kayserispor'un yıldızı Mame Thiam maça damga vurdu.
• 25 Şubat 2022 - 23:13 • Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede goller peş peşe geldi. Lider Trabzonspor bu sezon Galatasaray maçından sonra bir ilk yaşadı. Bordo-mavililerin yıldızı Edin Visca ile Kayserisporlu Mame Thiam'ın performansı maça damga vurdu.
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3'ÜNCÜ DİREK CORNELIUS'TAN
Zorlu karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterdiğinde Abdülkadir Ömür gole yaklaştı. Tecrübeli futbolcunun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş uzak direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Müsabakanın 75'inci dakikasında Trabzonspor'da Andreas Cornelius gole yakalaşan isim oldu. Tecrübeli futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.
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