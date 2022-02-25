Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
TrabzonsporTrabzonspor-Kayserispor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, bomba Galatasaray detayı! Edin Visca ve Mame Thiam...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor-Kayserispor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, bomba Galatasaray detayı! Edin Visca ve Mame Thiam...
• 25 Şubat 2022 - 23:13 • Son Güncelleme:

Trabzonspor-Kayserispor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, bomba Galatasaray detayı! Edin Visca ve Mame Thiam...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Zorlu müsabaka gol yağmuruna sahne oldu. Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor bu sezon bir ilk yaşadı. Bordo-mavili takımın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca ile Kayserispor'un yıldızı Mame Thiam maça damga vurdu.

• 25 Şubat 2022 - 23:13 • Son Güncelleme:
1Trabzonspor-Kayserispor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, bomba Galatasaray detayı Edin Visca ve Mame Thiam...
ABONE OL

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede goller peş peşe geldi. Lider Trabzonspor bu sezon Galatasaray maçından sonra bir ilk yaşadı. Bordo-mavililerin yıldızı Edin Visca ile Kayserisporlu Mame Thiam'ın performansı maça damga vurdu.

2CAROLE OFSAYTA TAKILDI

CAROLE OFSAYTA TAKILDI

Müsabakanın 19'uncu dakikasında Kayserispor'da Lionel Carole topu ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinde tecrübeli futbolcunun ofsaytta olduğu tespit edildi. Ağlara giden meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.

3GAVRANOVIC FİLELERİ HAVALANDIRDI

GAVRANOVIC FİLELERİ HAVALANDIRDI

Mücadelede dakikalar 24'ü gösterdiğinde Kayserispor'un golcüsü Mario Gavranovic rakip fileleri havalandırdı. VAR incelemesinin ardından pozisyonun nizami olduğu tespit edildi ve ağlarla buluşan top gol değeri kazandı: 0-1.

4THIAM FARKI 2YE YÜKSELTTİ

THIAM FARKI 2'YE YÜKSELTTİ

Heyecan dolu karşılaşmanın 45+1'inci dakikasında Kayserispor'da Mame Thiam farkı 2'ye yükselten isim oldu. Tecrübeli futbolcu, sağ kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

5G.SARAY MAÇINDAN SONRA İLK

G.SARAY MAÇINDAN SONRA İLK

Opta'nın verilerine göre; Trabzonspor bu sezon dördüncü haftadaki Galatasaray maçından bu yana ilk kez bir iç saha karşılaşmasının ilk yarısını geride kapattı ve kalesinde iki gol gördü

6ONURDAN 2 ASİST

ONUR'DAN 2 ASİST

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Onur Bulut, Trabzonspor deplasmanında takımını sırtlayan isim oldu. Onur Bulut takımının attığı iki golde de pası vermeyi başardı.

7VISCA SAHNEDE

VISCA SAHNEDE

Zorlu mücadelede dakikalar 49'u gösterdiğinde Edin Visca sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu, sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşla Lung'u geçmeyi başardı. Edin Visca farkı 1'e indirdi: 1-2.

8PERES DİREĞE TAKILDI

PERES DİREĞE TAKILDI

Müsabakada dakikalar 55'i gösterdiğinde Trabzonspor'da Bruno Peres gole çok yaklaştı. Sağ ayağının dışıyla ceza yayı üstünde kaleyi yoklayan Brezilyalı futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı dışına çıktı.

9DJANINY EŞİTLİĞİ GETİRDİ

DJANINY EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Heyecan dolu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Djaniny, 59'uncu dakikada rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcunun golüyle birlikte skora denge geldi: 2-2.

103ÜNCÜ DİREK CORNELIUSTAN

3'ÜNCÜ DİREK CORNELIUS'TAN

Zorlu karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterdiğinde Abdülkadir Ömür gole yaklaştı. Tecrübeli futbolcunun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş uzak direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Müsabakanın 75'inci dakikasında Trabzonspor'da Andreas Cornelius gole yakalaşan isim oldu. Tecrübeli futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.

11NWAKAEME 90+9DA PENALTIDAN ATTI

NWAKAEME 90+9'DA PENALTIDAN ATTI

Trabzonspor maçın 90+5'inci dakikasında penaltı bekledi. 90+8'de tamamlanan inceleme sonrasında topun başına Anthony Nwakaeme geçti. Tecrübeli futbolcu 90+9'da takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan kaydetti: 3-2.

12SERİ 5 MAÇA YÜKSELDİ

SERİ 5 MAÇA YÜKSELDİ

Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte takımlar 3 puan Trabzonspor'un oldu. Trabzonspor'un galibiyet serisi 5 maça yükseldi.

13VISCA 5 MAÇTIR ATIYOR

VISCA 5 MAÇTIR ATIYOR

Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca, istikrarını Kayserispor maçında da devam ettirdi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada da rakip fileleri havalandırdı.

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Trabzonspor-Kayserispor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, bomba Galatasaray detayı! Edin Visca ve Mame Thiam...

Trabzonspor-Kayserispor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, bomba Galatasaray detayı! Edin Visca ve Mame Thiam...

Fransız devi İstanbul'a geliyor! Juninho'nun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Fransız devi İstanbul'a geliyor! Juninho'nun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu! 'Kilolu...'

Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu! 'Kilolu...'

Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'

Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'