• 12 Mart 2022 - 21:45 • Son Güncelleme:
Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu! Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kritik müsabakanın ilk yarısı muhteşem bir tempoya sahne oldu. Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Maça Abdülkadir Ömür'ün performansı damga vurdu. Öte yandan Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın çılgına döndüğü anlar dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
• 12 Mart 2022 - 21:45 • Son Güncelleme:
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Uğurcan Çakır'dan inanılmaz kurtarış
Kritik mücadelede dakikalar 23'ü gösterdiğinde Göztepe tehlikeli geldi. Kazanılan köşe vuruşunda savunmadan ileri çıkan Angel'in vuruşunda Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır şık bir kurtarışa imza attı.
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Abdülkadir Ömür takımı öne geçirdi
Müsabakada dakikalar 37'yi gösterdiğinde Trabzonspor etkili geldi. Bordo-mavili takımda Edin Visca takımı hızla atağa çıkardı. Bosna Hersekli oyuncunun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
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