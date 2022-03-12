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TrabzonsporTrabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu! Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu! Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...
• 12 Mart 2022 - 21:45 • Son Güncelleme:

Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu! Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kritik müsabakanın ilk yarısı muhteşem bir tempoya sahne oldu. Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Maça Abdülkadir Ömür'ün performansı damga vurdu. Öte yandan Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın çılgına döndüğü anlar dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

• 12 Mart 2022 - 21:45 • Son Güncelleme:
1Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Göztepe'yi konuk etti.

2Uğurcan Çakırdan inanılmaz kurtarış

Uğurcan Çakır'dan inanılmaz kurtarış

Kritik mücadelede dakikalar 23'ü gösterdiğinde Göztepe tehlikeli geldi. Kazanılan köşe vuruşunda savunmadan ileri çıkan Angel'in vuruşunda Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır şık bir kurtarışa imza attı.

3Nwakaeme karşı karşıya atamadı

Nwakaeme karşı karşıya atamadı

Temposu oldukça yüksek geçen müsabakada dakikalar 25'i gösterdiğinde Trabzonspor gole çok yaklaştı. Visca'nın ara pasında Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Nwakaeme istediği gibi vuramadı.

4Ahmetcan çizgiden çıkardı

Ahmetcan çizgiden çıkardı

Kritik mücadelede Göztepe bir kez daha etkili geldi. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Uğurcan Çakır boşa çıktı. Angel'in vuruşunda Ahmetcan Kaplan muhteşem bir hamleyle topu çizgiden çıkardı.

5Göztepede Halil Akbunar attı

Göztepe'de Halil Akbunar attı

Heyecan dolu karşılaşmada Göztepe, Halil Akbunar ile aradığı golü buldu. Berkan'ın topuna iyi hareketlenen Halil Akbunar uzak köşeye doğru ayak içiyle bir vuruş yaparak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

6Trabzonsporda Uğurcan itiraz etti

Trabzonspor'da Uğurcan itiraz etti

Trabzonspor'un yediği gol sonrası bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır çok sinirlendi. Gol öncesinde faul itirazında bulunan Trabzonspor'da tecrübeli eldiven, Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

7VAR golü geçerli saydı

VAR golü geçerli saydı

Ali Şansalan ile VAR arasında Göztepe'nin attığı golün ardından kısa süreli bir diyalog yaşandı. VAR'ın izleme tavsiyesinde bulunmadığı Ali Şansalan, santra noktasını işaret etti.

8Nwakaeme hemen cevap verdi

Nwakaeme hemen cevap verdi

Göztepe'de Halil Akbunar'ın golünün ardından Trabzonspor çabuk toparlandı. Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius'un pasında uzak köşeye doğru bir vuruş yaparak skora dengeyi getirdi: 1-1.

9Abdülkadir Ömür takımı öne geçirdi

Abdülkadir Ömür takımı öne geçirdi

Müsabakada dakikalar 37'yi gösterdiğinde Trabzonspor etkili geldi. Bordo-mavili takımda Edin Visca takımı hızla atağa çıkardı. Bosna Hersekli oyuncunun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

10Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...
11Soner Aydoğdu beraberliği sağladı

Soner Aydoğdu beraberliği sağladı

Mücadelenin 43'üncü dakikasında skora bir kez daha denge geldi. Berkan Emir'in penaltı noktasının gerisine doğru çevirdiği meşin yuvarlağı gelişine vurarak rakip kaleye gönderen Soner Aydoğdu ilk yarının skorunu belirledi: 2-2.

12Trabzonsporda ofsayt itirazı

Trabzonspor'da ofsayt itirazı

Trabzonspor cephesi Göztepe'nin bulduğu ikinci gole de tepki gösterdi. Bordo-mavililerin ofsayt beklediği pozisyonda VAR'ı dinleyen Ali Şansalan pozisyonun temiz olduğunu öğrenince golü verdi.

134 YIL SONRA BİR İLK

4 YIL SONRA BİR İLK

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan isimlerden biri olan Abdülkadir Ömür ise maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

14Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...

Mücadelenin 37. dakikasında takımının ikinci golünü atan 22 yaşındaki futbolcu, 53. dakikada da sahne aldı ve skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti.

15Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...

Abdülkadir Ömür, 23 Aralık 2018'den bu yana ilk kez bir resmi maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.Bu sezon 25 maçta görev milli futbolcu, 6 gole imza attı ve 2 asist yaptı.

16Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...

Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibinin puanı 70 oldu. Ligde üst üste 6. maçını kaybeden Göztepe ise 27 puanda kaldı.

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