Trabzonspor derbisi öncesi 3 transfer müjdesi! Ali Koç önemli yol kat etti

Arda Güler konusunda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını aktaran Kartal, “Arda bizim evladımız. İçten gelerek konuşan bir insanım. Cümleleri cımbızla alıp başka yerlere çekmek doğru değil. Söylemek istediğim çok net. Arda bu camianın evladıdır. Bizden önceki hocalarına teşekkür ettim, biz de Kulübün politikası doğrultusunda ilk 11’de oynattık, camiamız da desteklerini gösterdiler. Ertuğrul’u (Çetin), Çağtay’ı (Kurukalıp) da oynattık. Hepsi bizim değerlerimiz. Ülkemizin futbol ikliminde genç oyuncuları korumak, kazanmak, Fenerbahçe’ye ve Türk futboluna faydalı olmaları için bunların iyi planlanması gerekir. Hangi maçta Arda’yı 11’de başlatabiliriz diye planlıyoruz. Arda’nın fiziksel olarak anatomisi henüz gelişmeye devam ediyor. Daha güçlenmesi gerekiyor, eksikleri var. Arda oynadı, bundan sonra takım için önemli bir oyuncu olacak. Maçına zamanına göre oynayacaktır. Benim kalbim ve ne söylemek istediğim belli.” değerlendirmesinde bulundu.