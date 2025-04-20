Trabzonlu kadın 30 yıldan beri şifa niyetine içiyor! 'Çocuklarıma ve eşime zorla içirdim'

KIZI FAYDASI OLDUĞUNA İNANMIYOR!

Naciye Aydın'ın kızı Gizem Aydın, annesinin yıllardır sürdürdüğü bu geleneği yeni fark ettiğini ve yağmur suyunun bir faydasının olmadığını düşündüğünü belirterek, "Annem senelerdir bunu yapıyormuş ama bu sene farkına vardım. Böyle bir şeyin faydası olduğuna inanmıyorum. Yemeklere bile katmış, bilmiyordum. Yemiş bulundum ama gereksiz buluyorum. Nisan yağmurunun saçlara iyi geldiği söyleniyor ama sanmıyorum. Atmosferin kirliliğinden ötürü de bir faydası olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.