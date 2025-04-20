Trabzonlu kadın 30 yıldan beri şifa niyetine içiyor! 'Çocuklarıma ve eşime zorla içirdim'
Trabzon'da yaşayan Naciye Aydın (48), 30 yıl önce kayınvalidesinden gördüğü gelenekle her nisan ayında yağan yağmur suyunu biriktirip, süzerek hem içiyor hem de yemeklerinde kullanıyor. Uzmanların içilmemesi yönünde uyardığı yağmur suyuna ilişkin Aydın, "İçtiğim 3-5 bardak yağmur suyu mu beni zehirleyecek? Kayınvalidem nisan yağmurlarını biriktirir, çocuklara içirip, duş aldıkları suların içerisine katar ve yüzünü yıkardı. Ondan gördüklerimi şimdi ben de uyguluyorum. Kendim hem kullanıyorum hem de içiyorum. Şifa getirdiğine inandığım için yapıyorum" dedi.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)-
• 20 Nisan 2025 - 11:42 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)-
• 20 Nisan 2025 - 11:42 • Son Güncelleme: