Trabzon'da yerin 4 kilometre altından çıkarıyorlar: 700 yıldır kullanılıyor, Şimdi dünya onu konuşacak!

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Adnan Mehmet Kazancı ise “Eskiden her şey bahçeyi ıslatmak için havuz sularına ve sarnıçlara bağlıydı. Belki yeniden ilgilenen olursa bir yapılanma içerisinde su kaynaklarımız yapılır. Tarih yeniden canlanır. Bahçe havuzumuz içinde nilüfer ve süs balıklarımız var. Böyle bir havuzun burada olması suyun ne kadar önemli olduğunu gösterir. Tarihi sokak çeşmelerimizin ve sarnıçlarımızın yeniden ihya edilmesini bekliyoruz. Güzel olacak diye düşünüyorum” dedi.