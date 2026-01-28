Trabzon'da trafiği rahatlatacak düzenleme! Dolmuşlar şehir merkezinden kaldırılıyor

6

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada "Trabzon’umuzun şehir merkezinde yıllardır yaşanan trafik ve düzensizlik sorununu çözmek adına kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu doğrultuda şehir merkezindeki dolmuşları kaldırıyor, depolama ve bekleme alanlarını merkez dışına taşıyoruz. Amacımız hemşehrilerimizin daha güvenli, daha düzenli ve daha konforlu bir ulaşım hizmeti almasıdır. 9 Şubat itibarıyla uygulamamızı başlatmayı planlıyoruz. Köprüaltı ve Postane başta olmak üzere merkezde dolmuş kaynaklı yoğunluk sona erecek. Bu düzenleme ile hem trafik rahatlayacak hem de Trabzon’a yakışır bir şehir düzeni sağlanmış olacak" diye konuştu.