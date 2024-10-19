Trabzon'da çöp sorununa pankartla çözüm buldu! Artık kimse bina önüne çöp atmıyor

"Benim Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili bir sorunum yok"

Trabzonsporlu olduğunu da dile getiren Özçilingir, "Ben Trabzonsporluyum. Mahalleli de gelinen bu durumdan memnun. Artık kimse buraya çöp atmıyor. Bu pankartlar ile birlikte çöp atma işi sona erdi. Benim Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili herhangi bir sorunum yok. Tamamen çöp sorununu çözmek için bu pankartları buraya astım" diye konuştu.