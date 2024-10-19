Trabzon'da çöp sorununa pankartla çözüm buldu! Artık kimse bina önüne çöp atmıyor
Trabzon'da yaşayan bir vatandaş mahallesinde bulunan evinin yanında bulunan binanın önüne atılan çöplere karşı ilginç bir yöntem buldu. Bina önüne astığı "Buraya çöp atan Galatasaraylı olsun” ve "Çöp atan Fenerli olsun” yazılı pankartları ile çöp sorununun ortadan kalktığını belirten İsmail Özçilingir, artık kimsenin bina önüne çöp atmadığını söyledi.
• 19 Ekim 2024 - 08:39 • Son Güncelleme:
• 19 Ekim 2024 - 08:39 • Son Güncelleme: