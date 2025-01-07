Trabzon Yomra'da 47 yıldır aynı aile Özdil Camisi'nin imamlığını yapıyor

Emekliye ayrıldıktan sonra ailesinde imamlık görevini sürdürecek kimsenin olmadığını kaydeden Bıyıklıoğlu, “Rahmetli dedem burada 5 yıl imamlık yaptı. Ondan sonra 22 yıl amcam imamlık yaptı. 2.5 yıl babam imamlık yaptı. Ondan sonra da bir başka hocamız 17 yıl görev yaptıktan sonra bana nasip oldu. Üçüncü nesil olarak bu camide görev yapma imkanına sahip oldum. Manevi olarak insana çok haz veren bir duygu. Ama maalesef bunu üzülerek belirtiyorum ki bizim neslimizde bu işi daha yürütecek olan yok. Burada 22 yıl hizmet vermiş rahmetli amcamın bir oğlu müezzin olarak görev yapmaktadır. Biz emekliye ayrıldığımızda bu işi aileden daha yürütecek olan yoktur. Bunun burukluğu bizlerde var. Ama yapacak bir şey yok. Allah inşallah bundan sonra gelen nesillerimize böyle görevlere layık insanlar yetiştirmeyi nasip eylesin” ifadelerini kullandı.