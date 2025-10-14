Trabzon yaylalarında görüldü! Yılda sadece bir kez açıyor: Gören fotoğraf çekmeden geçemiyor

1

Trabzon'da yaylalardan dönüşü ve kışın gelişini simgeleyen vargit çiçekleri doğayı renklendirdi. Halk arasında "mavi yıldız", "yayla çiçeği" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli isimlerle anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit, yaylalarda bu yıl son kez açtı.