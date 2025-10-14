Trabzon yaylalarında görüldü! Yılda sadece bir kez açıyor: Gören fotoğraf çekmeden geçemiyor
Trabzon’un yüksek rakımlı yaylalarında mor ve beyaz renkte nadir bulunan vargit çiçeği, kışın habercisi olarak bu yıl da ortaya çıktı. Yılda yalnızca bir kez açan bu özel çiçek, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nın Engin Oba mevkisi de hava sıcaklığının düşmesiyle vargitlerle kaplandı. Mor ve beyaz rengiyle çayırları süsleyen vargit çiçekleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Soğuk havada 500 ile 3 bin metre rakımdaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişen vargit, yılda birer kez eylül ve ekim döneminde açıyor. Vargitlerin görsel şöleniyle ziyaretçilerini karşılayan yayla, doğanın yeşil tonlarını kahverengi, sarı ve turuncuya bırakmasıyla görülmeye değer manzaralar sunuyor.