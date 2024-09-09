Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemToyota Corolla Eylül ayını şimdiden bitirdi! İddialı markadan fırsat dolu liste
HaberlerGündem Haberleri Toyota Corolla Eylül ayını şimdiden bitirdi! İddialı markadan fırsat dolu liste

Toyota Corolla Eylül ayını şimdiden bitirdi! İddialı markadan fırsat dolu liste

Ülkemizde her modeli ilgi göre Toyota Eylül ayında fırsat dolu bir liste yayınladı. İşte Toyota Corolla Hybrid Eylül 2024 fiyat listesi...

• 09 Eylül 2024 - 13:05 • Son Güncelleme:
• 09 Eylül 2024 - 13:05 • Son Güncelleme:
1Toyota Corolla Eylül ayını şimdiden bitirdi İddialı markadan fırsat dolu liste

Sıfır otomobil piyasasında dikkat çeken listeler gelmeye devam ediyor. Toyota Eylül ayını da şimdiden kapattı.

2Toyota Corolla Eylül ayını şimdiden bitirdi İddialı markadan fırsat dolu liste

Tüm dünyanın güvendiği otomobil markası Toyota kampanyayla yine adından söz ettirdi.

3Toyota Corolla Eylül ayını şimdiden bitirdi İddialı markadan fırsat dolu liste

Bu ay tüketicinin gözünden kaçmayan bir liste yayınlayan Toyota, Corolla Hybrid modelinde bekleneni vermedi.

4Toyota Corolla Eylül ayını şimdiden bitirdi İddialı markadan fırsat dolu liste

Yenilenmiş Toyota Corolla Hybrid Eylül rakamları belli oldu. Hybrid motoru ile iyi bir sürüş vaad eden Toyota Corolla Hybrid indirim kapsamına alınmadı.

5Toyota Corolla Eylül ayını şimdiden bitirdi İddialı markadan fırsat dolu liste

İşte Toyota Corolla Hybrid 2024 Eylül fiyat listesi...

6Toyota Corolla Eylül ayını şimdiden bitirdi İddialı markadan fırsat dolu liste



1.8 Hybrid Dream e-CVT - 1.719.000 TL

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT - 1.781.000 TL

7Toyota Corolla Eylül ayını şimdiden bitirdi İddialı markadan fırsat dolu liste



1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT - 1.827.000 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT - 1.961.000 TL