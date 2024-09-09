Toyota Corolla Eylül ayını şimdiden bitirdi! İddialı markadan fırsat dolu liste

Sıfır otomobil piyasasında dikkat çeken listeler gelmeye devam ediyor. Toyota Eylül ayını da şimdiden kapattı. Tüm dünyanın güvendiği otomobil markası Toyota kampanyayla yine adından söz ettirdi. Bu ay tüketicinin gözünden kaçmayan bir liste yayınlayan Toyota, Corolla Hybrid modelinde bekleneni vermedi. Yenilenmiş Toyota Corolla Hybrid Eylül rakamları belli oldu. Hybrid motoru ile iyi bir sürüş vaad eden Toyota Corolla Hybrid indirim kapsamına alınmadı. İşte Toyota Corolla Hybrid 2024 Eylül fiyat listesi... 1.8 Hybrid Dream e-CVT - 1.719.000 TL1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT - 1.781.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT - 1.827.000 TL1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT - 1.961.000 TL