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GalatasarayTorrent'le Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi! 'Benden habersiz...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent'le Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi! 'Benden habersiz...'
• 22 Mart 2022 - 08:30 • Son Güncelleme:

Torrent'le Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi! 'Benden habersiz...'

Ocak ayında takıma takviye yapma konusunda Domenec Torrent'le fikir alış verişinde bulunmadığı gibi Luis Campos'un tavsiyeleri üzerine hareket eden Burak Elmas'la İspanyol teknik adamın arasına kara kedi girdi.

• 22 Mart 2022 - 08:30 • Son Güncelleme:
1Torrentle Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi Benden habersiz...
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Galatasaray'da Fatih Terim sonrası geçilen sportif direktörlük modeli sancılı başladı. İlk olarak Luis Campos'u sportif danışman olarak getiren Sarı-Kırmızılılar, ardından sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaştı.

2Torrentle Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi Benden habersiz...

Bu ekibin yaptığı ilk transferlerden biri ise Erick Pulgar'dı. Galatasaray'da sezon başından beri ihtiyaç duyulan 6 numara takviyesi doğrultusunda Fiorentina'dan kiralanan Şili'li oyuncu, büyük hayal kırıklığı yarattı.

3Torrentle Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi Benden habersiz...

Henüz 90 dakikası olmayan, son iki lig maçında ve Avrupa Ligi'ndeki Barcelona sınavlarında kulübeden çıkamayan 28 yaşındaki futbolcuya, tam bir transfer skandalı gözüyle bakılıyor.

4Torrentle Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi Benden habersiz...

Campos'un önerisiyle alınan Pulgar'ı, Domenec Torrent'in ilk başta veto ettiği için oynatmadığı öğrenildi.

5Torrentle Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi Benden habersiz...

İspanyol hocanın, o dönem gündemde olan Gedson Fernandes'i çok istediği, hatta orta alandaki hücuma çıkış kurgusunu genç oyuncu üzerinden hazırladığı, ancak bu transfer gerçekleşmeyince ciddi bir rahatsızlık duyduğu belirlendi.

6Torrentle Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi Benden habersiz...

Pulgar ise şu ana kadar Alanyaspor ve Kayserispor karşısında 8 dakika, Göztepe karşısında 62 dakika ve Konyaspor karşısında 59 dakika süre alabildi.

7Torrentle Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi Benden habersiz...

Bu arada Elmas, Campos ve Sensibile, teknik direktör Torrent'in de raporu doğrultusunda yeni sezon planlamasına devam ediyor. Birçok isimle transfer görüşmeleri yapılıyor.

8Torrentle Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi Benden habersiz...

Ancak takviyelerden hangilerinin İspanyol hocadan onaylı olacağı şimdiden koca bir soru işareti.

9Torrentle Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi Benden habersiz...

Diğer taraftan Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği takımdaki birçok genç oyuncunun da yine Campos ve Sensibile aracılığıyla satılması gündemde. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu operasyonda kulübün zarara uğratılmamasını umuyor.

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11Torrentle Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi Benden habersiz...

 

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