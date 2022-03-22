Torrent'le Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi! 'Benden habersiz...'
Ocak ayında takıma takviye yapma konusunda Domenec Torrent'le fikir alış verişinde bulunmadığı gibi Luis Campos'un tavsiyeleri üzerine hareket eden Burak Elmas'la İspanyol teknik adamın arasına kara kedi girdi.
Galatasaray'da Fatih Terim sonrası geçilen sportif direktörlük modeli sancılı başladı. İlk olarak Luis Campos'u sportif danışman olarak getiren Sarı-Kırmızılılar, ardından sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaştı.
Bu ekibin yaptığı ilk transferlerden biri ise Erick Pulgar'dı. Galatasaray'da sezon başından beri ihtiyaç duyulan 6 numara takviyesi doğrultusunda Fiorentina'dan kiralanan Şili'li oyuncu, büyük hayal kırıklığı yarattı.
Campos'un önerisiyle alınan Pulgar'ı, Domenec Torrent'in ilk başta veto ettiği için oynatmadığı öğrenildi.
İspanyol hocanın, o dönem gündemde olan Gedson Fernandes'i çok istediği, hatta orta alandaki hücuma çıkış kurgusunu genç oyuncu üzerinden hazırladığı, ancak bu transfer gerçekleşmeyince ciddi bir rahatsızlık duyduğu belirlendi.