Torrent'in 'sürprizi' elinden patladı! Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

OSMAN ŞENHER

"Galatasaray’ın Barcelona’ya elendiğine çok üzüldüm ama bir şey var ki onunla da teselli buluyorum. Bütün sarı-kırmızılı futbolcular yüreklerini sahaya koydular. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Ancak bir gerçek var ki, bunu göz ardı edemeyiz... Gerçekten iki takım futbolcuları arasında çok büyük kalite farkı var.