Torrent'in 'sürprizi' elinden patladı! Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti
Temsilcimiz Galatasaray rüya gibi bir UEFA Avrupa Ligi serüvenine Barcelona karşısında veda etti. Dün geceye kadar Avrupa'da mağlubiyet yüzü görmeyen Sarı Kırmızılılar dünya devi Barcelona karşısında Marcao ile 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve Katalan temsilcisine 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Spor yazarları Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi.
ŞANSAL BÜYÜKA
"Takımın adı Galatasaray olunca, Avrupa maçına çıkınca, ilk karşılaşmada golsüz berabere kalınca, rakibin adının Barcelona olduğuna bakmıyor, gerçekleşeceğine inandığın bir hayale kapılıyor, umuda yelken açıyorsun… Biliyorsun ki, geride yaşanmışlıklar, tarihe yazılanlar var… Doğal olarak “hadi bi daha“ diyorsun… Haksız değilsin…
Dünyanın en iyi pas oyununu oynayan Barcelona, Galatasaray’ın bıraktığı geniş alanlarda istediği gibi top çevirdi… Mutlak bir hakimiyet kurdu… Oysa ilk maçta olduğu gibi rakibe yakın oynamalı, bu kadar rahat pas yapmasını engellemeliydik… Ya düşünemedik ya da hem savunma yapayım, hem hücuma çıkayım derken ikisinde de eksik kaldık…
İşin kötü tarafı, Barcelona‘nın en iyi yaptığı işi, pas oyununu oynaması için geniş alanlar bırakmaya maç boyu devam ettik… Orta sahamız ilk maçtaki direnci gösteremedi… Gomis önde hiç top tutamadı, zorlayamadı… Acaba daha diri. daha iyi Muhammed ile başlamak doğru tercih olmaz mıydı?
İlgimi çekti; Durdurmakta zorlandığımız Pedri 19 yaşında… Sonradan oyuna giren Gavi 17 yaşında… Şampiyonlar ligi maçında Barcelona gibi dünyanın en büyük takımlarından birinin formasını giyiyorlar… Biz Avrupa ülkeleri arasında kendi liginde 30 yaş üstünde en fazla oyuncu oynatan ülkeyiz… Hem de uzak ara…
Barcelona ilk maçta gördüğümüz Barcelona değildi… İstanbul’da Barcelona gibi oynadı… Galatasaray, Nou Camp‘ta alkış tuttuğumuz Galatasaray‘ın uzağında kaldı… Tribünleri dolduran elli bin aslanın çok büyük desteğine rağmen ilk maçtaki etkisini ve mücadelesini gösteremeyince elenmek kaçınılmaz oldu..."
OSMAN ŞENHER
"Galatasaray’ın Barcelona’ya elendiğine çok üzüldüm ama bir şey var ki onunla da teselli buluyorum. Bütün sarı-kırmızılı futbolcular yüreklerini sahaya koydular. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Ancak bir gerçek var ki, bunu göz ardı edemeyiz... Gerçekten iki takım futbolcuları arasında çok büyük kalite farkı var.
Barcelona hücuma çıkıyor 8 futbolcuyla, Galatasaray’ın yarı sahasına yayılıyorlar. Al gülüm ver gülüm ver-kaçlar, pozisyon bulurlarsa da golü atıyorlar. Bunu 20 kere denediler. Galatasaray ise sadece gol öncesi kalabalık geldi, Marcao da kafa ile gol attı. Kabul etmemiz lazım; bu büyük takıma karşı Galatasaray saygı duyulacak bir futbol oynadı. Kesinlikle teslim olmadı. Mağlup duruma düştükten sonra son 15 dakika gol aradı ama olmadı.
İspanyol ekibi de rahat tur atlamadı. Onlar da çok zorlandılar. Oyunu soğutmak için, durdurmak için her türlü pisliği yaptılar. Bu maçın sonucundan sonra ne Torrent’i suçlayabiliriz ne de futbolcuları. Bize sadece bu heyecanı yaşattıkları için sarı-kırmızılıları alkışlamak düşer.
Bundan fazlasını da zaten takım oynayamıyor. Hele Katalan ekibine karşı bu mücadeleyi vermek, kıran kırana oynamak büyük başarı. Tamam UEFA Kupası’ndan elenildi ama bu tur heyecanı bütün taraftarlara büyük keyif verdi. Şimdiden takımın eksiklerini tespit edip daha iyi futbol oynaması için mutlaka girişimler yapılacak. Sağ olun, var olun ayaklarınıza sağlık çocuklar."