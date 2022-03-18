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UEFA Avrupa LigiTorrent'in 'sürprizi' elinden patladı! Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Torrent'in 'sürprizi' elinden patladı! Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti
• 18 Mart 2022 - 08:12 • Son Güncelleme:

Torrent'in 'sürprizi' elinden patladı! Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

Barcelona maçı öncesi öncesi yaptığı açıklamada 'Xavi'ye sürprizim var' diyerek taraftarları heyecanlandıran Domenec Torrent'in sahaya çıkardığı 11'de sadece bir futbolcu tartışmalara yol açtı. İşte dün akşamın ardından o yansımalar...

• 18 Mart 2022 - 08:12 • Son Güncelleme:
1Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti
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Temsilcimiz Galatasaray rüya gibi bir UEFA Avrupa Ligi serüvenine Barcelona karşısında veda etti. Dün geceye kadar Avrupa'da mağlubiyet yüzü görmeyen Sarı Kırmızılılar dünya devi Barcelona karşısında Marcao ile 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve Katalan temsilcisine 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Spor yazarları Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını değerlendirdi.

2ŞANSAL BÜYÜKA

ŞANSAL BÜYÜKA

"Takımın adı Galatasaray olunca, Avrupa maçına çıkınca, ilk karşılaşmada golsüz berabere kalınca, rakibin adının Barcelona olduğuna bakmıyor, gerçekleşeceğine inandığın bir hayale kapılıyor, umuda yelken açıyorsun… Biliyorsun ki, geride yaşanmışlıklar, tarihe yazılanlar var… Doğal olarak “hadi bi daha“ diyorsun… Haksız değilsin…

3Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

Bunlar maç öncesi duygular elbette... Maç başladı, tatlı bir umuttan, tatlı bir hayaldan hakikate döndük… Karşımızdaki Barcelona, ilk maçtaki Barcelona değildi… Daha ilk dakikadan topu ve maçı Barcelona‘ya bıraktık…

4Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

Dünyanın en iyi pas oyununu oynayan Barcelona, Galatasaray’ın bıraktığı geniş alanlarda istediği gibi top çevirdi… Mutlak bir hakimiyet kurdu… Oysa ilk maçta olduğu gibi rakibe yakın oynamalı, bu kadar rahat pas yapmasını engellemeliydik… Ya düşünemedik ya da hem savunma yapayım, hem hücuma çıkayım derken ikisinde de eksik kaldık…

5Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

Buna rağmen De Jong’un auta giden bir şutu dışında kalemizde bir sıkıntı yaşamadık… Hatta kaleci Pena yere bile yatmadı… Hele duran toptan Marcao kafasından kazandığımız gol, tarihe yeni bir imza atmanın habercisi gibiydi…

6Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

Bu golden sonra oyunu tutmalı, hiç olmazsa devreye 1-0’la girmeliydik… Yapamadık; Pedri denen bir bela başımızı döndürdü… Kendi yaş grubunun dünyada en iyisi sayılan ve oynasın diye uğruna Messi’nin satıldığı iddia edilen 19’luk İspanyol’u durdurmayı beceremedik, başaramadık…

7Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

İşin kötü tarafı, Barcelona‘nın en iyi yaptığı işi, pas oyununu oynaması için geniş alanlar bırakmaya maç boyu devam ettik… Orta sahamız ilk maçtaki direnci gösteremedi… Gomis önde hiç top tutamadı, zorlayamadı… Acaba daha diri. daha iyi Muhammed ile başlamak doğru tercih olmaz mıydı?

8Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

Barcelona ilk maçtan boyunun ölçüsünü almış olacak ki, “başımıza ne gelirse bu Kerem‘den gelir“ diyerek, çok yakın oynadılar… Hatta çoğu zaman kademeli markaj yaptılar… Kerem birini geçse, hemen dibindeki ikinci Barcelona’lıya yakalandı…

9Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

İlgimi çekti; Durdurmakta zorlandığımız Pedri 19 yaşında… Sonradan oyuna giren Gavi 17 yaşında… Şampiyonlar ligi maçında Barcelona gibi dünyanın en büyük takımlarından birinin formasını giyiyorlar… Biz Avrupa ülkeleri arasında kendi liginde 30 yaş üstünde en fazla oyuncu oynatan ülkeyiz… Hem de uzak ara…

10Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

Barcelona ikinci yarının hemen başında öne geçtikten sonra, bir Kerem pozisyonu dışında Galatasaray’a beraberlik fırsatı bile vermedi… Kerem o pozisyonda en iyi yaptığı şeyi yapmak yerine, yani kaleye vurmak yerine niye pas vermeyi düşündü anlamadım…

11Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

Barcelona ilk maçta gördüğümüz Barcelona değildi… İstanbul’da Barcelona gibi oynadı… Galatasaray, Nou Camp‘ta alkış tuttuğumuz Galatasaray‘ın uzağında kaldı… Tribünleri dolduran elli bin aslanın çok büyük desteğine rağmen ilk maçtaki etkisini ve mücadelesini gösteremeyince elenmek kaçınılmaz oldu..."

12OSMAN ŞENHER

OSMAN ŞENHER

"Galatasaray’ın Barcelona’ya elendiğine çok üzüldüm ama bir şey var ki onunla da teselli buluyorum. Bütün sarı-kırmızılı futbolcular yüreklerini sahaya koydular. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Ancak bir gerçek var ki, bunu göz ardı edemeyiz... Gerçekten iki takım futbolcuları arasında çok büyük kalite farkı var.

13Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

Barcelona hücuma çıkıyor 8 futbolcuyla, Galatasaray’ın yarı sahasına yayılıyorlar. Al gülüm ver gülüm ver-kaçlar, pozisyon bulurlarsa da golü atıyorlar. Bunu 20 kere denediler. Galatasaray ise sadece gol öncesi kalabalık geldi, Marcao da kafa ile gol attı. Kabul etmemiz lazım; bu büyük takıma karşı Galatasaray saygı duyulacak bir futbol oynadı. Kesinlikle teslim olmadı. Mağlup duruma düştükten sonra son 15 dakika gol aradı ama olmadı.

14Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

İspanyol ekibi de rahat tur atlamadı. Onlar da çok zorlandılar. Oyunu soğutmak için, durdurmak için her türlü pisliği yaptılar. Bu maçın sonucundan sonra ne Torrent’i suçlayabiliriz ne de futbolcuları. Bize sadece bu heyecanı yaşattıkları için sarı-kırmızılıları alkışlamak düşer.

15Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

Taraftar mükemmeldi. 52 bin başarıyı özlemiş seyirci stadı bayram yerine çevirdi. Futbolcular kapasitelerinin üzerine çıktılar. Yiyelim içelim, elimizi vicdanımıza koyalım... Torrent de hiç bir hata yapmadı. Bu takıma ancak bu kadar futbol oynatabilirsin.

16Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

O da bunu başardı. Belki Beşiktaş maçı ertelenmiş olsaydı Galatasaray bu karşılaşmada daha çok ayakta kalırdı. Bilhassa maçın ikinci yarısında fizik olarak oyundan düşen futbolcular vardı. Bunun da tek sebebi üst üste gelen maçlardı bizce...

17Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

İki maçtır harikalar yaratan Taylan ve Berkan 70. dakikadan sonra mücadele ettiler ama ayaklarını kaldıracak halleri kalmadı. Cicaldau bir türlü istenileni veremiyor. Kulübede hocanın elinde bu futbolculardan daha kaliteli orta saha oyuncusu yok.

18Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

Bundan fazlasını da zaten takım oynayamıyor. Hele Katalan ekibine karşı bu mücadeleyi vermek, kıran kırana oynamak büyük başarı. Tamam UEFA Kupası’ndan elenildi ama bu tur heyecanı bütün taraftarlara büyük keyif verdi. Şimdiden takımın eksiklerini tespit edip daha iyi futbol oynaması için mutlaka girişimler yapılacak. Sağ olun, var olun ayaklarınıza sağlık çocuklar."

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20Torrentin sürprizi elinden patladı Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti

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