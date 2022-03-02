Torrent'in Fatih Terim, Arda Turan ve Morutan sözleri dikkat çekti Galatasaray'ın fizik kapasitesinden bahsetti

Sayın Fatih Terim, sadece Türkiye'de önemli bir isim değil. Avrupa'da da önemli biri. Çok saygıdeğer bir antrenör. Galatasaray'ın çok büyük oyuncuları, hocaları oldu ama kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Sayın Terim gibi birinin yerine atanmış olmak kolay değil. Sayın Terim'le mücadele etmek için buraya gelmedim. Hepimiz gelip geçeriz ama kulüp sonuna kadar kalır.