Torrent'in Fatih Terim, Arda Turan ve Morutan sözleri dikkat çekti Galatasaray'ın fizik kapasitesinden bahsetti
Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Domenec Torrent, takımın başına geçtiğinde Fatih Terim'in bıraktığı tabloya açıklık getirerek "Neredeyse 2 maçta da 100'er dakika taktiksel ve fiziksel olarak takım kendini gösterdi, gelişti." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Domenec Torrent, sarı kırmızılı kulübün gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Domenec Torrent'in yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a verdiği röportajdan satırbaşları şu şekilde:
Başlangıçta bir alışma süreci geçirmek gerekiyor. Bazı değişiklikler yaptık, yeni konseptler getirdik. Bunların uygulanması için de zaman lazımdı. İlk geldiğimizde 7 günde 3 maça çıktık. Zor bir dönemde gelmiştik. Benim oyun anlayışım üzerinden düşünecek olursak, takım birçok açıdan kendini geliştirdi.
Sistemle, stili karıştırıyoruz. Takımdaki oyunculara uygun bir sistemle oynamalıyız. Çünkü bu takımı biz kurmadık. Zeki davranarak takıma göre doğru sistemi kullanmamız gerekiyor. Stil ise tartışılamaz. Topu kaybetmeme, açık oynama gibi. Dışarıdan bakan insanlar sonuca göre konuşur. Beraberliği daha kötü yorumlayabilirlerdi. Benim için en önemli şey nasıl kazandığımız ve bunu nasıl tekrar edebileceğimiz.
Oynanmadan maçta ne olacağını bilemeyiz ama buradaki dört yıldızın bir anlamı var, kazanmak için sahaya çıkacağız. Konyaspor'un oyununu beğendim, ikinci sırada olmaları rastlantı değil. Pozisyonel oynama açısından çok iyi olduklarını düşünüyorum. Taktiksel açıdan iyi olduklarını düşünüyorum. Özellikle beklerin içeriye girip pozisyonunu koruması açısından iyiler.
Geriden oyun kurma konusunda da iyiler ve hızlı şekilde fırsat yaratabiliyorlar. Kendilerine güvenen bir takımlar. 5-1 kaybettikleri bir maçı izledim, sonucun tam tersi olması gerekiyordu. Özellikle ilk yarıda önemli pozisyonlar yakaladılar. Futbol açısından açıklanmaz bir durum bile diyebiliriz. Konyaspor'a saygı duyacağız ama Galatasaray her maça kazanmak için çıkar.
Türkiye'de 4 yıldızlı tek takım Galatasaray. Bu takımı çalıştırdığım için gurur duyuyorum. Benim ülkemde Türk futbolu denilince akla hemen Galatasaray gelir. Bu kulübü çalıştırmak ayrıcalıktır. Bence Galatasaray da bir kulüpten daha fazlası. Ben Gironalı bir Katalan'ım. İnsanlar Türk futbolu dediği zaman Girona'da hep Galatasaray aklımıza gelirdi. Arkasında çok büyük bir tarih var.
Benim için vazgeçilmez bir stil: Hep birlikte hücum, hem birlikte savunma, hemen 5 saniye içinde topu geri kazanma! Hakikaten inandığım oyun stili. 15-20 yılımı verdim bu stile, inanıyorum. Pep ile birlikte ve kendi başıma yönettiğim takımlarda bunu kullandım. Pep, benim dostum. Kendisiyle yakın bir ilişkimiz var. Sürekli irtibat halindeyiz. Bizim maçımızı izlemeye gelemese bile belki takımıyla birlikte bizimle maç yapmaya gelir. Bu büyük şehri görmüş olur.
Türkiye Ligi'nde rotasyon yapılıyor mu bilmiyorum ama ben genelde rotasyon yaparım. Benzer oyuncular arasında rotasyon yapılırsa hepsi sürekli hazır olur ve aralarında tatlı bir rekabet yaşanır. Oyuncu değişiklerinde 8+3'e uyarak hareket etmek zorundasınız. Morutan bazen bu regülasyona takılabiliyor. Barış'ı orda kullanmak durumunda oluyoruz. O da en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımızdan biri.
Sayın Fatih Terim, sadece Türkiye'de önemli bir isim değil. Avrupa'da da önemli biri. Çok saygıdeğer bir antrenör. Galatasaray'ın çok büyük oyuncuları, hocaları oldu ama kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Sayın Terim gibi birinin yerine atanmış olmak kolay değil. Sayın Terim'le mücadele etmek için buraya gelmedim. Hepimiz gelip geçeriz ama kulüp sonuna kadar kalır.