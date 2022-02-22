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GalatasarayTorrent'e operasyon mu? Herkes 90+9'daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı!
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent'e operasyon mu? Herkes 90+9'daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı!
• 22 Şubat 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:

Torrent'e operasyon mu? Herkes 90+9'daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı!

Dün akşam Göztepe'yi 90+9'daki golle deviren ve kısa süreli de olsa rahat bir nefes alan Galatasaray'da Gomis'in penaltısı sonrası bütün futbolcular sevinç yumağı olurken, bir oyuncunun kenarda bu sevince kayıtsız kalması dikkatlerden kaçmadı...

• 22 Şubat 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
1Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı
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Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Mete Kalkavan'ın performansları beIN Trio yorumcuları Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım değerlendirdi.

2Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Arslanagic'in sarı kart gördüğü pozisyonda Kerem'e faul kararı doğru mu?Lale Orta: Doğru karar.Deniz Çoban: Doğru karar.Bülent Yıldırım: Doğru karar.

3Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Topsuz alanda Marcao'nun Cherif'e hareketinde devam kararı doğru mu?Lale Orta: Sarı kart gerekir.Deniz Çoban: Sarı kart gerekir.Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekir.

4Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Pulgar'ın Di Santo'ya faulü doğru karar mı?Lale Orta: Dikkatsiz bir faul.Deniz Çoban: Faulü yapan Di Santo.Bülent Yıldırım: En doğru karar devam

5Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Atınç'ın Marcao'ya faulünde karar gerekir mi?Lale Orta: Sarı kart gerekir.Deniz Çoban: Sarı kart gerekir.Bülent Yıldırım: Kolunu açıyor, sarı kart gerekir.

6Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Halil'in Nelsson'a müdahalesi var mı, faul kararı doğru mu?Lale Orta: İkisi de birbirini çekiyor. İkisi de faul yapıyor.Deniz Çoban: İkisi de birbirini çekiyor. Hakemin kararına kabahat bulmam.Bülent Yıldırım: Hakemi eleştirmem. Halil'in ilk faulü yaptığını düşünmüş.

7Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Arslanagic'in Kerem'e yaptığı faulde kart gerekir mi?Lale Orta: Gerekmez. Hakem kararı doğru.Deniz Çoban: Gerekmez. Hakem kararı doğru.Bülent Yıldırım: Gerekmez. Hakem kararı doğru.

8Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Mustafa Muhammed'in İrfan Can'ı engellemesi sonrası kart kararı doğru mu?Lale Orta: Bilinçli bir faul. Kart doğru.Deniz Çoban: Taktik faul. Kart doğru.Bülent Yıldırım: Kart kararı doğru.

9Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Obinna'nın Pulgar'a faulünde kart gerektirir mi?Lale Orta: Faul, karta gerek yok.Deniz Çoban: Net faul, kart gerekmez.Bülent Yıldırım: Sadece faul, kart gerekmez.

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Ömer'e faul var mı, Taylan'ın topa elle müdahalesi var mı, penaltı kararı doğru mu?Lale Orta: Doğru karar. Penaltıyı gerektikten topa elle müdahale var.Deniz Çoban: Ömer'e yapılan müdahale yok. Penaltı kararı doğru. Bu penaltının verilmesi, kullanılması, santra 3 dakika sürdü.Bülent Yıldırım: Ömer bu penaltının sorumlusu. Taylan topunu kaçıramadı, kolu genişletti. Penaltı kararı doğru.

11Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Marcao'nun Halil'e kolla müdahalesi var mı, hakemin devam kararı doğru mu?Lale Orta: Hiçbir şekilde ihlal yok. Marcao'nun vücüdunu göre göre eline doğru gidiyor.Deniz Çoban: Faul yok. Marcao farkında bile değil. Halil kendisi çarpıyor.Bülent Yıldırım: Faul için kolu sportmenliğe aykırı kullanması gerekir. Halil Akbunar, gelip teması yaratıyor. Çok enteresan bir temas. Faul yok.

12Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Ömer'in topa elle müdahalesi var mı, penaltı kararı doğru mu?Lale Orta: VAR müdahalesi doğru. Futbolcu ayağını kaldırıyor. Elinden destek alarak topu durdurmayı istiyor. Yaptığı penaltı.Deniz Çoban: Oyuncunun elleri kolları doğal konumda olacak. Vücudunu genişletmeyecek, büyütmeyecek, avantaj sağlamayacak. Elini toptan kaçırma imkanı varsa kaçıracak. Oyuncu ayağına çarpıyor. Eline sekiyor. Vücuttan seken top, doğal olmayan konumdaki ele gelirse penaltı olur. Açık, bariz penaltı. İzlemesi bu kadar uzun sürmemeli. Burada oyun 7 dakika sonra başladı.Bülent Yıldırım: Kol, bu pozisyon özelinde doğal mıydı? Büyüdü, yana açılıp genişledi mi? Ömer, koordinasyon hatasından dolayı sol kolu genişledi. Burada oynamayı başaramadığı için ayağına değse de değmese de bloke ettiği için penaltı. Bu niye bu kadar incelendi, sıkıntı. VAR müdahalesi doğru. Oyunun başlamasının gecikmesi doğru değil.

13Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Jahovic'in Marcao'ya faulünde sarı kart doğru mu?Lale Orta: Doğru karar.Deniz Çoban: Doğru karar.Bülent Yıldırım: Doğru karar. Net bir sarı kart.

14Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Arslanagic'in topa elle müdahalesi var mı, penaltı kararı doğru mu?Lale Orta: Net penaltı. Arda Kardeşler vermeliydi bu penaltıyı. VAR'ın yönettiği bir maç oldu bu.Deniz Çoban: Uzaktan gelen topta savunmacının elini kaçırma ihtimali var. Fakat, vücudunu genişletiyor. Bu penaltı kararını VAR yardımıyla veriyor hakem. İyi ki VAR var.Bülent Yıldırım: 3 tane siyah beyaz VAR müdahalesine uğruyorsanız eksik var. O zaman hakem niye var. İnsan faktörü lazım. Hakem bunu kendi verebilecek konumda. Nasıl kendi göremedi penaltıyı merak ediyorum. Net penaltı.

15Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Obinna'nın Taylan'a faulünde kart gerekir mi?Lale Orta: Sarı kart.Deniz Çoban: Tartışmasız sarı kart.Bülent Yıldırım: Kolu rakibinin boynuna, kulağına gelecek. Rakibe vurdu. Bu net bir sarı kart gerekir.

16Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Arslanagic'in elle oynaması var mı, VAR ile penaltı iptal kararı doğru mu?Lale Orta: Doğru VAR uygulaması. VAR müdahalesi fazla olduğu için hakem dağılmış olabilir. VAR düzeltmeseydi skandal penaltı kararı olacaktı.Deniz Çoban: Penaltı kararı hatalı. İyi ki VAR varmış. FIFA kokartı var göğsünde. 20 bin kişi önünde 2 kararı doğru veremedi.Bülent Yıldırım: FIFA hakemi yanlış açıda kalamaz. Yanlış penaltıya hükmetmiş. VAR müdahale etmek zorunda kaldı. Maçın hakemi sınıfta kaldı. VAR prim yaptı. İptal kararı doğru. Arslanagic anlamsız kırmızı kartı kurtulmuş oldu.

17Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Berkan'ın Emre'ye müdahalesi var mı, penaltı kararı doğru mu?Lale Orta: Doğru karar.Deniz Çoban: Hakemi eleştirmeyeceğim tek pozisyon bu.Bülent Yıldırım: Bu pozisyon özelinde hakemi yargılayamazsınız. Buradaki hamle kaçabilir. VAR tekniği açısından kanıt gördü, bu kadar oynanmasına müsaade etmeyebilirdi. Tespit doğru. Emre Kılınç'ın ayağına Berkan Emir'den kontrolsüz müdahale var.

18Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Gomis'in attığı gol sonrası sevinci sarı kart gerektirir mi, doğru karar mı?Lale Orta: Doğru karar.Deniz Çoban: Sevinci yaşadığı yer Göztepe tribünü önü. Hakemin kararı doğru.Bülent Yıldırım: Bu sevinç reaksiyona sebep oldu tribünden. Oyunculardan da reaksiyona sebep oldu. Hakemin değerlendirmesine saygı duyarım.

19Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

"Türkiye'de VAR için tarih yazıldı. Arda Kardeşler ve VAR hakemi Mete Kalkavan, harika kararlar verdiler. VAR tabii ki maçı yönetecek, ne var bunda? VAR, fark edilmeyen olayları çözmesi için kuruldu. İki hakem efsane tarih yazdı."

20Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

"4 penaltı kararı da doğruydu, helal olsun. Gecenin yıldızı açık ara Mete Kalkavan'dı açık ara"

21Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Halil Dervişoğlu'nun ekrana yansıyan bir karesi gündem oldu.

22Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan ve 59. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleye vurmak yerine ofsayt pozisyonundaki Mohamed'e pas vererek takımını golden eden Halil Dervişoğlu, 62. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

23Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Skor 2-2 iken 90+6. dakikada Emre Kılınç'ın penaltı pozisyonu için ekrana gelen Arda Kardeşler'in penaltı kararı vermesinin ardından sahadaki ve yedek kulübesindeki bütün futbolcuların sevindiği anlarda Halil Dervişoğlu'nun yedek kulübesinde oturduğu, ekrana yansıdı.

24Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

Bu kare, akşamın en çok konuşulan konularından biri oldu. Galatasaray'ın sezon başında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

25Torrente operasyon mu Herkes 90+9daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı

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