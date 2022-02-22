Torrent'e operasyon mu? Herkes 90+9'daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı!
Dün akşam Göztepe'yi 90+9'daki golle deviren ve kısa süreli de olsa rahat bir nefes alan Galatasaray'da Gomis'in penaltısı sonrası bütün futbolcular sevinç yumağı olurken, bir oyuncunun kenarda bu sevince kayıtsız kalması dikkatlerden kaçmadı...
Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Mete Kalkavan'ın performansları beIN Trio yorumcuları Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım değerlendirdi.
Ömer'e faul var mı, Taylan'ın topa elle müdahalesi var mı, penaltı kararı doğru mu?Lale Orta: Doğru karar. Penaltıyı gerektikten topa elle müdahale var.Deniz Çoban: Ömer'e yapılan müdahale yok. Penaltı kararı doğru. Bu penaltının verilmesi, kullanılması, santra 3 dakika sürdü.Bülent Yıldırım: Ömer bu penaltının sorumlusu. Taylan topunu kaçıramadı, kolu genişletti. Penaltı kararı doğru.
Marcao'nun Halil'e kolla müdahalesi var mı, hakemin devam kararı doğru mu?Lale Orta: Hiçbir şekilde ihlal yok. Marcao'nun vücüdunu göre göre eline doğru gidiyor.Deniz Çoban: Faul yok. Marcao farkında bile değil. Halil kendisi çarpıyor.Bülent Yıldırım: Faul için kolu sportmenliğe aykırı kullanması gerekir. Halil Akbunar, gelip teması yaratıyor. Çok enteresan bir temas. Faul yok.
Ömer'in topa elle müdahalesi var mı, penaltı kararı doğru mu?Lale Orta: VAR müdahalesi doğru. Futbolcu ayağını kaldırıyor. Elinden destek alarak topu durdurmayı istiyor. Yaptığı penaltı.Deniz Çoban: Oyuncunun elleri kolları doğal konumda olacak. Vücudunu genişletmeyecek, büyütmeyecek, avantaj sağlamayacak. Elini toptan kaçırma imkanı varsa kaçıracak. Oyuncu ayağına çarpıyor. Eline sekiyor. Vücuttan seken top, doğal olmayan konumdaki ele gelirse penaltı olur. Açık, bariz penaltı. İzlemesi bu kadar uzun sürmemeli. Burada oyun 7 dakika sonra başladı.Bülent Yıldırım: Kol, bu pozisyon özelinde doğal mıydı? Büyüdü, yana açılıp genişledi mi? Ömer, koordinasyon hatasından dolayı sol kolu genişledi. Burada oynamayı başaramadığı için ayağına değse de değmese de bloke ettiği için penaltı. Bu niye bu kadar incelendi, sıkıntı. VAR müdahalesi doğru. Oyunun başlamasının gecikmesi doğru değil.
Arslanagic'in topa elle müdahalesi var mı, penaltı kararı doğru mu?Lale Orta: Net penaltı. Arda Kardeşler vermeliydi bu penaltıyı. VAR'ın yönettiği bir maç oldu bu.Deniz Çoban: Uzaktan gelen topta savunmacının elini kaçırma ihtimali var. Fakat, vücudunu genişletiyor. Bu penaltı kararını VAR yardımıyla veriyor hakem. İyi ki VAR var.Bülent Yıldırım: 3 tane siyah beyaz VAR müdahalesine uğruyorsanız eksik var. O zaman hakem niye var. İnsan faktörü lazım. Hakem bunu kendi verebilecek konumda. Nasıl kendi göremedi penaltıyı merak ediyorum. Net penaltı.
Arslanagic'in elle oynaması var mı, VAR ile penaltı iptal kararı doğru mu?Lale Orta: Doğru VAR uygulaması. VAR müdahalesi fazla olduğu için hakem dağılmış olabilir. VAR düzeltmeseydi skandal penaltı kararı olacaktı.Deniz Çoban: Penaltı kararı hatalı. İyi ki VAR varmış. FIFA kokartı var göğsünde. 20 bin kişi önünde 2 kararı doğru veremedi.Bülent Yıldırım: FIFA hakemi yanlış açıda kalamaz. Yanlış penaltıya hükmetmiş. VAR müdahale etmek zorunda kaldı. Maçın hakemi sınıfta kaldı. VAR prim yaptı. İptal kararı doğru. Arslanagic anlamsız kırmızı kartı kurtulmuş oldu.
Berkan'ın Emre'ye müdahalesi var mı, penaltı kararı doğru mu?Lale Orta: Doğru karar.Deniz Çoban: Hakemi eleştirmeyeceğim tek pozisyon bu.Bülent Yıldırım: Bu pozisyon özelinde hakemi yargılayamazsınız. Buradaki hamle kaçabilir. VAR tekniği açısından kanıt gördü, bu kadar oynanmasına müsaade etmeyebilirdi. Tespit doğru. Emre Kılınç'ın ayağına Berkan Emir'den kontrolsüz müdahale var.
Gomis'in attığı gol sonrası sevinci sarı kart gerektirir mi, doğru karar mı?Lale Orta: Doğru karar.Deniz Çoban: Sevinci yaşadığı yer Göztepe tribünü önü. Hakemin kararı doğru.Bülent Yıldırım: Bu sevinç reaksiyona sebep oldu tribünden. Oyunculardan da reaksiyona sebep oldu. Hakemin değerlendirmesine saygı duyarım.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Halil Dervişoğlu'nun ekrana yansıyan bir karesi gündem oldu.