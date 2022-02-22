Torrent'e operasyon mu? Herkes 90+9'daki gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı!

Ömer'in topa elle müdahalesi var mı, penaltı kararı doğru mu?Lale Orta: VAR müdahalesi doğru. Futbolcu ayağını kaldırıyor. Elinden destek alarak topu durdurmayı istiyor. Yaptığı penaltı.Deniz Çoban: Oyuncunun elleri kolları doğal konumda olacak. Vücudunu genişletmeyecek, büyütmeyecek, avantaj sağlamayacak. Elini toptan kaçırma imkanı varsa kaçıracak. Oyuncu ayağına çarpıyor. Eline sekiyor. Vücuttan seken top, doğal olmayan konumdaki ele gelirse penaltı olur. Açık, bariz penaltı. İzlemesi bu kadar uzun sürmemeli. Burada oyun 7 dakika sonra başladı.Bülent Yıldırım: Kol, bu pozisyon özelinde doğal mıydı? Büyüdü, yana açılıp genişledi mi? Ömer, koordinasyon hatasından dolayı sol kolu genişledi. Burada oynamayı başaramadığı için ayağına değse de değmese de bloke ettiği için penaltı. Bu niye bu kadar incelendi, sıkıntı. VAR müdahalesi doğru. Oyunun başlamasının gecikmesi doğru değil.