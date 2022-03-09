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GalatasarayTorrent yıllarca Barcelona'da çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terim'den çaldı!
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent yıllarca Barcelona'da çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terim'den çaldı!
• 09 Mart 2022 - 07:35 • Son Güncelleme:

Torrent yıllarca Barcelona'da çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terim'den çaldı!

Daha önce UEFA Avrupa Ligi grubunda Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova gibi takımlarla karşı karşıya gelen, bu kritik maçlarda bileği bükülmeyen Galatasaray'ın Barcelona taktiği belli oldu. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan sıcak gelişmeler...

• 09 Mart 2022 - 07:35 • Son Güncelleme:
1Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart Perşembe günü Barcelona ile deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

2Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda başladı. Sahada devam eden idmanda bir süre pas ve top kapma organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı oyuncular, büyük sahada taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

3ARDA TURAN KADRODA YOK

ARDA TURAN KADRODA YOK

Arda Turan, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray'ın İspanya kafilesinde şu isimler bulunuyor: Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

4Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Cimbom'u yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın heyecanı sarmış durumda...

5Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol devi karşısında vereceği sınav, Kerem Aktürkoğlu için ayrı bir heyecana sahne olacak.

6Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Takvim'in haberine göre; Son iki sezonda hem Galatasaray hem de Milli Takım forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından transferin gözdesi haline gelen genç yıldızı, birçok kulüp canlı olarak takibe alacak.

7Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Alınan bilgilere göre başta İspanya, Fransa ve İtalya'dan olmak üzere birçok önemli kulübün temsilcisi Kerem Aktürkoğlu'nu seyretmek için Nou Camp'taki yerini alacak.

8Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

23 yaşındaki futbolcunun Barcelona önünde sergileyeceği performansın sezon sonunda gelecek teklifleri direkt olarak etkileyeceği belirtiliyor.

9Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Alınan bilgilere göre genç futbolcu da Katalan ekibi önündeki zorlu sınava özel olarak hazırlanıyor.

10Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Kerem'in Barcelona'nın maç görüntülerini izlediği ve karşısında oynayacağı savunma oyuncularının artı ve eksilerini mercek altına aldığı belirlendi.

11Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Bundan 2 yıl önce 3. Lig'de Erzincanspor formasını giyen ve kısa sürece müthiş bir çıkış yakalayan yıldız futbolcunun Nou Camp'taki maç öncesi çok farklı duygular yaşadığı da gelen bilgiler arasında.

12Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin de yarınki karşılaşmada Kerem'e özel önlem alacağı ifade ediliyor.

13Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Konya deplasmanında Barcelona provasını yapan Galatasaray'da Erick Pulgar ve Gomis forma şansını kötü kullandı. İki oyuncu da Barcelona maçının ilk 11'inden çıkartıldı ve Taylan Antalyalı ile Mostafa Mohamed'e yer açıldı.

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Günlerdir selefi Fatih Terim'in Avrupa Ligi performansını analiz eden Domenec Torrent, Lazio (1-0, 0-0) ve Marsilya'ya (0-0, 4-2) karşı sonuç veren taktiği değiştirmeden uygulayacak. Camp Nou'da orta sahayı kalabalık tutacak sarı-kırmızılı takım, geçiş hücumlarıyla gol arayacak.

15Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

İlk 11'deki 10 ismi kafasında belirleyen Torrent, kalede Pena'nın önünde Boey-Nelsson- Marcao-Van Aanholt dörtlüsüne şans verecek. 4-3-3 sisteminde orta sahayı Terim döneminde olduğu gibi Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsü oluşturacak.

16Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Hücum hattında Kerem ve Mohamed'i sağ önde tamamlayacak isim ise henüz netlik kazanmadı. Feghouli, Emre Kılınç ve Babel son formayı kapmak için rekabet halinde.

17Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

G.SARAY Başkanı Burak Elmas, görevine son verdiği teknik direktör Fatih Terim'e önceki gün bir mektup göndermiş, tecrübeli hocayı eşi Fulya Terim ile birlikte yarın İspanya'da oynanacak Barcelona maçına davet etmişti. Terim dün kendi el yazısı ile yazdığı mektupla karşılık verdi.

18Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

"Sayın Burak Elmas, Davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyuncu Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay dokunulmasına izin verilmeyen, yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu.

19Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

Bilmenizi isterim ki; Perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. Umuyorum ki; İstanbul'da turu geçen taraf biz olacağız. Sevgilerimle...

20Torrent yıllarca Barcelonada çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terimden çaldı

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