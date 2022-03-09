Torrent yıllarca Barcelona'da çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terim'den çaldı!
Daha önce UEFA Avrupa Ligi grubunda Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova gibi takımlarla karşı karşıya gelen, bu kritik maçlarda bileği bükülmeyen Galatasaray'ın Barcelona taktiği belli oldu. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan sıcak gelişmeler...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart Perşembe günü Barcelona ile deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.
ARDA TURAN KADRODA YOK
Arda Turan, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray'ın İspanya kafilesinde şu isimler bulunuyor: Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.
Günlerdir selefi Fatih Terim'in Avrupa Ligi performansını analiz eden Domenec Torrent, Lazio (1-0, 0-0) ve Marsilya'ya (0-0, 4-2) karşı sonuç veren taktiği değiştirmeden uygulayacak. Camp Nou'da orta sahayı kalabalık tutacak sarı-kırmızılı takım, geçiş hücumlarıyla gol arayacak.
G.SARAY Başkanı Burak Elmas, görevine son verdiği teknik direktör Fatih Terim'e önceki gün bir mektup göndermiş, tecrübeli hocayı eşi Fulya Terim ile birlikte yarın İspanya'da oynanacak Barcelona maçına davet etmişti. Terim dün kendi el yazısı ile yazdığı mektupla karşılık verdi.
"Sayın Burak Elmas, Davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyuncu Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay dokunulmasına izin verilmeyen, yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu.
Bilmenizi isterim ki; Perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. Umuyorum ki; İstanbul'da turu geçen taraf biz olacağız. Sevgilerimle...