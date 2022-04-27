Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı

Cenk Ergün'ün yabancı ve kalifiye bir teknik adamla çalışmak istediği de öğrenildi. Listede İtalyan efsanesi Claudio Ranieri ile Alman hoca Daniel Farke bulunuyor. 70 yaşındaki Ranieri en son Watford'u, 45 yaşındaki Farke ise Krasnodar'ı çalıştırdı. İki teknik direktör da şu anda boşta bulunuyor.