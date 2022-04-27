Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayTorrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı
• 27 Nisan 2022 - 12:24 • Son Güncelleme:

Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı

Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla gelmesine rağmen kendisinden beklenen çıkışı yapamayan ve son haftalarda bunalıma girdiği iddia edilen genç futbolcu için Glasgıw Ranger'ın devrede olduğu öğrenildi.

• 27 Nisan 2022 - 12:24 • Son Güncelleme:
1Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı
ABONE OL

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Cicaldau ve Morutan beklentilerin altında kaldı.

2Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı

Morutan'ın ardından Cicaldau da yedek kulübesine çekilirken iki oyuncunun kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.

3Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı

İki ismin de gelecek sezon için kiralanabileceği belirtilirken Cicaldau'ya Sampdoria, Morutan'a ise Rangers'ın talip olduğu belirtildi.

4Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı

Yeni yönetimin göreve başlamasının ardından teknik heyet belli olacak ve takımın başındaki hocanın kararı transferde belirleyici olacak.

5Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı

Performansıyla, "Neden daha önce oynatılmadı?" dedirten Erick Pulgar'a, Marsilya'nın talip olduğu biliniyordu.

6Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı

Jorge Sampaoli'nin çok istediği Şilili orta saha için Fransız ekibi kararını verdi. Orta saha takviyesi planlayan Marsilya, Pulgar için transfer teklifinde bulunacak.

7Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı

Sarı-kırmızılı takımda 7 maça çıkan Şilili orta saha 324 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı üretemedi.

8Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı

Şilili yıldızın bonservisi Fiorentina'da bulunuyor. Tecrübeli orta sahanın İtalyan ekibiyle 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

9Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı

Galatasaray'da başkan adayları bir taraftan seçim hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezon planlamasına başladı. Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol takımının başına geçireceği Cenk Ergün, sezon sonu boşa çıkacak isimlerle iletişime geçti.

10Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı
11Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı

Bonservisi elinde olan isimleri kaçırmak istemeyen Hamamcıoğlu yönetimi, göreve gelir gelmez imzaları attırmayı amaçlıyor. Cenk Ergün'ün de bu nedenle Denayer ve Jean-Michael Seri ile görüştüğü öğrenildi. İki isimden olumlu sinyal alan Ergün'ün, Arsenal'den haziran ayında ayrılacak olmasını fırsat bilip Mısırlı orta sahayla masaya oturacağı da kaydedildi.

12Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı

Cenk Ergün'ün yabancı ve kalifiye bir teknik adamla çalışmak istediği de öğrenildi. Listede İtalyan efsanesi Claudio Ranieri ile Alman hoca Daniel Farke bulunuyor. 70 yaşındaki Ranieri en son Watford'u, 45 yaşındaki Farke ise Krasnodar'ı çalıştırdı. İki teknik direktör da şu anda boşta bulunuyor.

13Torrent onun için bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor demişti Büyük müjde talibi çıktı

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı

Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı

Süper Lig'de günün flaş iddiası! Galatasaray'ı reddetti yeni takımı ses getirdi

Süper Lig'de günün flaş iddiası! Galatasaray'ı reddetti yeni takımı ses getirdi

Jorge Jesus hakkında bomba yorum! 'Gelirse başarısız olur...'

Jorge Jesus hakkında bomba yorum! 'Gelirse başarısız olur...'

5 bin euro maaşla geldi Süper Lig'de ses getirdi! 10 maçta 11 gol 3 asist

5 bin euro maaşla geldi Süper Lig'de ses getirdi! 10 maçta 11 gol 3 asist