• 27 Nisan 2022 - 12:24 • Son Güncelleme:
Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı
Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla gelmesine rağmen kendisinden beklenen çıkışı yapamayan ve son haftalarda bunalıma girdiği iddia edilen genç futbolcu için Glasgıw Ranger'ın devrede olduğu öğrenildi.
• 27 Nisan 2022 - 12:24 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Cicaldau ve Morutan beklentilerin altında kaldı.
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Bonservisi elinde olan isimleri kaçırmak istemeyen Hamamcıoğlu yönetimi, göreve gelir gelmez imzaları attırmayı amaçlıyor. Cenk Ergün'ün de bu nedenle Denayer ve Jean-Michael Seri ile görüştüğü öğrenildi. İki isimden olumlu sinyal alan Ergün'ün, Arsenal'den haziran ayında ayrılacak olmasını fırsat bilip Mısırlı orta sahayla masaya oturacağı da kaydedildi.
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