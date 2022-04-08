Torrent kötü haberi verdi! Sezon biter bitmez takımdan ayrılacak ilk yıldızı açıkladı

Sizi en çok etkileyen teknik direktör kim oldu?

''Ben Johan Cruyff'u çok beğendiğim için antrenör olmak istedim. Pep'e de hep öyle derdim. Johan İspanya'ya geldiğinde her şeyi değiştirdi. Hiç kimse onu anlamıyordu. Tamamen farklı oynatıyordu. 'Neden kazandıklarını bilmiyorlarsa, neden kaybettiklerini nasıl bilecekler' sözü beni çok etkiledi. Bu sana her şeyi anlatıyor. Bizim kulübümüzde de problemler var. Hem benim dönemimde hem de benden öncesinde. Benim oyuncum sadece tutkuyla oynayamaz. Johan Cruyff'un dediği çok iyi özetliyor aslında. Önceden kazanırken, şimdi neden kazanamıyorsun? Mesela bazen takım 4-2 kazanıyor ben memnun olmuyorum o kadar. Antrenör olarak daha iyi oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı fikirde oluruz, olmayız ancak gazetecilerle bunu konuşmak istiyorum. Ben herkesten daha fazla bilmiyorum. Bazı antrenörler kendilerini gerçekten kutsallaştırıyor. Bazen bir takıma ait hissediyoruz. Bazen de takım bize ait gibi hissediyoruz. Bizim orada herkesin fikirlerine saygı duymamız gerekiyor. Hocalar, nasıl oynamak istediklerini iyi bir şekilde anlatabilmeli. O yüzden biz antrenörler genel olarak nasıl oynamak istediğimiz üzerine konuşmak isterken, kazandınız ve kaybettiniz üzerine sorularla karşılaşınca hayal kırıklığına uğruyoruz.