Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı! 4 milyon euro'luk hüsran
Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da Fatih Terim'in yaz ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı 22 yaşındaki oyuncuyla yollar ayrılıyor. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan gelişmeler...
Yeni yılda ilk galibiyetini Göztepe deplasmanında alan Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçına büyük önem veriliyor.
Yönetim, Rizespor'u yenmeleri halinde oyuncuları primle ödüllendirecek. Torrent de maç öncesinde sarı-kırmızılı takımı cumartesi akşamı Florya'da kampa alacak.
Galatasaray'ın Mart ayında gerçekleşecek genel kurulu öncesi camiada soğuk rüzgarlar esiyor. Başkan Burak Elmas, önceki akşam kulüp üyelerine dijital ortamda yaptığı sunumla, kendi döneminde ve eski yönetimler tarafından menajerlere ödenen komisyonları açıkladı.
Özellikle merhum Başkan Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek dönemlerini hedef alan Elmas'ın bu çıkışı, camiada tepkiyle karşılandı. Eski yöneticilerden Albayrak ve Günay'ın, Mart ayındaki kongrede Elmas'ı ibra etmemek üzere ortak çalışmaya başladıkları, Özbek cephesinin ise şimdilik çekimser kaldığı, ancak sözü geçen rakamların da gayet normal karşılandığı öğrenildi.
Elmas, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun maliyetinin 22.9 milyon Euro olduğu aktarırken, bu transfer için 3 menajere toplam 3 milyon 750 bin Euro menajerlik ücretinin ödendiği ifade etti.
Galatasaray'ın ayrıca Sekidika için 2 ayrı temsilciye 1 milyon 575 bin Euro, Mitroglou için 2 ayrı temsilciye 700 bin Euro, Seri için 2 ayrı temsilciye 550 bin Euro ve Nzonzi için de 3 ayrı temsilciye 600 bin Euro ödediği açıklandı. Mevcut kadroda olan 2 futbolcu için de toplam 4 temsilciye 1.7 milyon Euro ücret ödendiği kaydedildi.
Galatasaray'da Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Olimpiu Morutan'ın Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınması beklenmiyor. Cimbom'un 14 yabancısı bulunmasına rağmen maç kadrosuna 12 yabancı yazılabilmesi sebebiyle Rumen oyuncunun ligin kalan kısmında kadroda yer bulması artık bir hayli zor gözüküyor.