Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı! 4 milyon euro'luk hüsran

Galatasaray'ın ayrıca Sekidika için 2 ayrı temsilciye 1 milyon 575 bin Euro, Mitroglou için 2 ayrı temsilciye 700 bin Euro, Seri için 2 ayrı temsilciye 550 bin Euro ve Nzonzi için de 3 ayrı temsilciye 600 bin Euro ödediği açıklandı. Mevcut kadroda olan 2 futbolcu için de toplam 4 temsilciye 1.7 milyon Euro ücret ödendiği kaydedildi.