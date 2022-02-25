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GalatasarayTorrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı! 4 milyon euro'luk hüsran
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı! 4 milyon euro'luk hüsran
• 25 Şubat 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:

Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı! 4 milyon euro'luk hüsran

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da Fatih Terim'in yaz ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı 22 yaşındaki oyuncuyla yollar ayrılıyor. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan gelişmeler...

• 25 Şubat 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
1Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran
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Yeni yılda ilk galibiyetini Göztepe deplasmanında alan Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçına büyük önem veriliyor.

2Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Yönetim, Rizespor'u yenmeleri halinde oyuncuları primle ödüllendirecek. Torrent de maç öncesinde sarı-kırmızılı takımı cumartesi akşamı Florya'da kampa alacak.

3Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Galatasaray'ın Mart ayında gerçekleşecek genel kurulu öncesi camiada soğuk rüzgarlar esiyor. Başkan Burak Elmas, önceki akşam kulüp üyelerine dijital ortamda yaptığı sunumla, kendi döneminde ve eski yönetimler tarafından menajerlere ödenen komisyonları açıkladı.

4Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Özellikle merhum Başkan Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek dönemlerini hedef alan Elmas'ın bu çıkışı, camiada tepkiyle karşılandı. Eski yöneticilerden Albayrak ve Günay'ın, Mart ayındaki kongrede Elmas'ı ibra etmemek üzere ortak çalışmaya başladıkları, Özbek cephesinin ise şimdilik çekimser kaldığı, ancak sözü geçen rakamların da gayet normal karşılandığı öğrenildi.

5Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 2015-2022 yılları arasında toplam 39 milyon Euro menajer komisyonu ödendiğini, bu ödemelerin Dursun Özbek döneminde 12 milyon Euro, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon Euro, Burak Elmas döneminde de 4 milyon Euro olarak gerçekleştiğini belirtti.

6Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Elmas, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun maliyetinin 22.9 milyon Euro olduğu aktarırken, bu transfer için 3 menajere toplam 3 milyon 750 bin Euro menajerlik ücretinin ödendiği ifade etti.

7Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Galatasaray'ın ayrıca Sekidika için 2 ayrı temsilciye 1 milyon 575 bin Euro, Mitroglou için 2 ayrı temsilciye 700 bin Euro, Seri için 2 ayrı temsilciye 550 bin Euro ve Nzonzi için de 3 ayrı temsilciye 600 bin Euro ödediği açıklandı. Mevcut kadroda olan 2 futbolcu için de toplam 4 temsilciye 1.7 milyon Euro ücret ödendiği kaydedildi.

8Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Galatasaray'da Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Olimpiu Morutan'ın Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınması beklenmiyor. Cimbom'un 14 yabancısı bulunmasına rağmen maç kadrosuna 12 yabancı yazılabilmesi sebebiyle Rumen oyuncunun ligin kalan kısmında kadroda yer bulması artık bir hayli zor gözüküyor.

9Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Galatasaray'da Domenec Torrent'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından gözden düşen Olimpiu Morutan, son olarak geçen hafta oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmemiş ve Rumen oyuncu İstanbul'da kalmıştı.

10Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Morutan'ın antrenman performansından ve disiplinsiz tavırlarından rahatsız olduğu belirtilen Torrent'in, takımda 14 yabancı futbolcu olmasına rağmen maç kadrosuna 12 yabancı yazılabilmesi sebebiyle kadro dışı tercihini Rumen oyuncudan yana kullanmaya devam edeceği belirtiliyor.

11Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Galatasaray'da geçen hafta Göztepe karşısında Morutan ile birlikte 21 kişilik maç kadrosunda yer bulamayan yabancı futbolcu ise sakatlığını atlatan ancak henüz tam hazır hale gelemeyen Muslera olmuştu.

12Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Muslera'nın da takıma dahil olması sonrası maç kadrosuna girme konusunda işi daha da zorlaşan Olimpiu Morutan'ın ancak takımdaki diğer yabancıların sakat veya cezalı olması durumunda kendisine kadroda yer bulabileceği ifade ediliyor.

13Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

Sezon başında bonuslarla birlikte 5 milyon Euro karşılığında Romanya'nın Steuau Bükreş takımından transfer edilen Olimpiu Morutan, Galatasaray forması ile ligde çıktığı 21 maçta 3 gol atıp, 3 asit yaptı.

14Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı 4 milyon euroluk hüsran

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