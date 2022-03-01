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GalatasarayTorrent 'İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir' dedi Galatasaray'ın kaptanını istemedi! 'Güle güle...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent 'İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir' dedi Galatasaray'ın kaptanını istemedi! 'Güle güle...'
• 01 Mart 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:

Torrent 'İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir' dedi Galatasaray'ın kaptanını istemedi! 'Güle güle...'

Galatasaray haberleri... Göztepe Galatasaray maçından önce Fatih Terim ve kurmaylarıyla bir araya gelerek takımıyla beraber olmayan, tecrübeli futbolcunun hesabı kesildi. Sezon sonunda sarı kırmızılı kulüpte beklenen ayrılık gerçekleşecek...

• 01 Mart 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:
1Torrent İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir dedi Galatasarayın kaptanını istemedi Güle güle...
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Cimbom ölüp ölüp dirildiği maçta Rizespor'u yenerek derin bir nefes alırken, karşılaşmaya damgasını Gedson Fernandes vurdu. Takvim'in haberine göre; Galatasaray 1 yıla yakın bir süre Portekizli yıldızın peşinden koşmasına rağmen 'önceliğimiz değil' diyerek transferden vazgeçmişti.

2Torrent İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir dedi Galatasarayın kaptanını istemedi Güle güle...

Bunun üzerine son dakika hamlesi yapan Beşiktaş, Gedson'u bitirmiş ve genç yıldızı Rizespor'a kiralamıştı. Önceki akşam Galatasaray'a karşı sahne alan Gedson oynadığı futbolla gündeme oturdu.

3Torrent İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir dedi Galatasarayın kaptanını istemedi Güle güle...

Harika bir şutla ağları sarsan Portekizli futbolcu istatistiklerde Sarı-Kırmızılı futbolculara fark attı. Gedson 18 ikili mücadele kazanırken, Taylan ve Berkan'ın toplamı 6'da kaldı.

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Yine genç yıldız, Taylan ve Berkan'ın toplamından fazla top kapıp, daha fazla sahipsiz top kazandı. Cimbom'un orta alanındaki iki isim toplam 84 kez topla buluşabilirken, Gedson tek başına 72 kez topla buluştu.

5Torrent İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir dedi Galatasarayın kaptanını istemedi Güle güle...

Ayrıca Galatasaray'ın ara transferde Portekizli yıldızın yerine tercih ettiği Erick Pulgar ise 1 dakika bile forma giyemezken maçı kulübeden seyretti.

6Torrent İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir dedi Galatasarayın kaptanını istemedi Güle güle...

Ortaya çıkan bu tablo taraftarları birkez daha isyan noktasına getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Yönetim son fiyaskosu. Altın tepsiyle ligin en iyi orta sahasını ezeli rakibimize verdik" ifadesi kullanıldı.

7Torrent İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir dedi Galatasarayın kaptanını istemedi Güle güle...

Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında, "Kadro dışı bırakılacak" iddiaları ortaya atıldı.

8Torrent İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir dedi Galatasarayın kaptanını istemedi Güle güle...

Sabah'ın haberine göre; teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulama yok. Ancak 35 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Torrent önümüzdeki haftalarda da 21 kişilik maç kadrolarına almayı düşünmüyor.

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Fizik ve tempo olarak takım arkadaşlarının gerisine düşen tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar sadece idmanlara çıkacak ancak zorunda kalınmadıkça oynatılmayacak.

10Torrent İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir dedi Galatasarayın kaptanını istemedi Güle güle...

Sözleşmesi sona erecek Arda, haziran ayında futbolu bıkacak.

11Torrent İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir dedi Galatasarayın kaptanını istemedi Güle güle...

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