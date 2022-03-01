Torrent 'İstediği gibi fotoğraf paylaşabilir' dedi Galatasaray'ın kaptanını istemedi! 'Güle güle...'
Galatasaray haberleri... Göztepe Galatasaray maçından önce Fatih Terim ve kurmaylarıyla bir araya gelerek takımıyla beraber olmayan, tecrübeli futbolcunun hesabı kesildi. Sezon sonunda sarı kırmızılı kulüpte beklenen ayrılık gerçekleşecek...
Cimbom ölüp ölüp dirildiği maçta Rizespor'u yenerek derin bir nefes alırken, karşılaşmaya damgasını Gedson Fernandes vurdu. Takvim'in haberine göre; Galatasaray 1 yıla yakın bir süre Portekizli yıldızın peşinden koşmasına rağmen 'önceliğimiz değil' diyerek transferden vazgeçmişti.
Bunun üzerine son dakika hamlesi yapan Beşiktaş, Gedson'u bitirmiş ve genç yıldızı Rizespor'a kiralamıştı. Önceki akşam Galatasaray'a karşı sahne alan Gedson oynadığı futbolla gündeme oturdu.
Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında, "Kadro dışı bırakılacak" iddiaları ortaya atıldı.
Sabah'ın haberine göre; teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulama yok. Ancak 35 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Torrent önümüzdeki haftalarda da 21 kişilik maç kadrolarına almayı düşünmüyor.