Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dünya devi Barcelona ile karşılaşan Galatasaray'da ilk yarıda Domenec Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki 'pozisyon tartışması' dikkatlerden kaçmadı. İşte o tartışmanın perde arkası...
Bu sezon ligde işleri iyi gitmeyen Galatasaray, Avrupa'da ise maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Söz konusu maçlarda 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 4 maçtan ise eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kendi sahasında Lazio ve Marsilya'yı mağlup ederken, Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanlarda ise Lokomotiv Moskova'yı devirdi; Lazio ve Marsilya ile berabere kaldı.
Grubunu lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda ise deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. İşte Galatasaray'ın söz konusu süreçte aldığı skorlar:Galatasaray 1-0 Lazio - Marsilya 0-0 Galatasaray - Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray - Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı. Bu arada ilk yarıya çok iyi başlayan ve yüksek konsantrasyonla güçlü rakibine neredeyse pozisyon vermeyen Galatasaray'da Torrent ile Kerem Aktüroğlu'nun kenardaki hararetli konuşmaları dikkat çekti. Bir iki pozisyonda topla gitmek isteyen ve...
Genelde bu driplinglerde istediklerini yapamayan yıldız futbolcunun topa basmasını söyleyen Torrent'in genç futbolcusunu uyardığı görülürken, Kerem'in 'hızla içeriye kat etmek istiyorum, yürümek istiyorum' hareketi ise alkış topladı. İkilinin 8-10 saniyelik pozisyon kritiği kameralara yansırken İspanyol teknik adamın Kerem'e...