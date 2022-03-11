Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı. Bu arada ilk yarıya çok iyi başlayan ve yüksek konsantrasyonla güçlü rakibine neredeyse pozisyon vermeyen Galatasaray'da Torrent ile Kerem Aktüroğlu'nun kenardaki hararetli konuşmaları dikkat çekti. Bir iki pozisyonda topla gitmek isteyen ve...