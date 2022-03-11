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UEFA Avrupa LigiTorrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi
• 11 Mart 2022 - 01:24 • Son Güncelleme:

Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dünya devi Barcelona ile karşılaşan Galatasaray'da ilk yarıda Domenec Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki 'pozisyon tartışması' dikkatlerden kaçmadı. İşte o tartışmanın perde arkası...

• 11 Mart 2022 - 01:24 • Son Güncelleme:
1Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi
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Bu sezon ligde işleri iyi gitmeyen Galatasaray, Avrupa'da ise maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

2Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

Söz konusu maçlarda 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 4 maçtan ise eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kendi sahasında Lazio ve Marsilya'yı mağlup ederken, Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanlarda ise Lokomotiv Moskova'yı devirdi; Lazio ve Marsilya ile berabere kaldı.

3Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

Grubunu lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda ise deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. İşte Galatasaray'ın söz konusu süreçte aldığı skorlar:Galatasaray 1-0 Lazio - Marsilya 0-0 Galatasaray - Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray - Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

4Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

Galatasaray 4-2 Marsilya - Lazio 0-0 Galatasaray - Barcelona 0-0 Galatasaray

5Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Kalesini gole kapatan Galatasaray, 18 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

6Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı. Bu arada ilk yarıya çok iyi başlayan ve yüksek konsantrasyonla güçlü rakibine neredeyse pozisyon vermeyen Galatasaray'da Torrent ile Kerem Aktüroğlu'nun kenardaki hararetli konuşmaları dikkat çekti. Bir iki pozisyonda topla gitmek isteyen ve...

7Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

Genelde bu driplinglerde istediklerini yapamayan yıldız futbolcunun topa basmasını söyleyen Torrent'in genç futbolcusunu uyardığı görülürken, Kerem'in 'hızla içeriye kat etmek istiyorum, yürümek istiyorum' hareketi ise alkış topladı. İkilinin 8-10 saniyelik pozisyon kritiği kameralara yansırken İspanyol teknik adamın Kerem'e...

8Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

"Topa bas arkadaşlarını Feghouli, Babel ve Mostafa Mohamed'i bekle" dediği görüldü. Kerem ise boşluklardan faydalanıp Barcelona defansının arkasına sarkmak için 'İçeriye girmek istiyorum' yanıtını verdiği anlaşıldı.

9PEDRİ: GALATASARAYA PRES YAPAMADIK

PEDRİ: GALATASARAY'A PRES YAPAMADIK

Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

10Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

Pedri maç öncesinde bol gollü galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Bol gol atarak kazanmak istiyorduk ama mümkün olmadı. Hücümda yeterince iyi değildik. Rakibe presi de yeterince yapmadığımızı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

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Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi