Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı! Hepsi yedek kulübesine...

Buruk, Galatasaray'da Domenec Torrent'in ardından teknik direktör olacağına ilişkin iddialara ise, "Benimle ilgili bir görüşme olmadı. Konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. İstanbul'da çalışabileceğim gibi bir ortam olursa zaten çalışırım. Sezon sonuna kadar çalışmayacağım diye bir şey yok. Sonuçta ben de bir teknik adamım ve bir teknik adam görevdeyken yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum" sözlerini kullandı.