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GalatasarayTorrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı! Hepsi yedek kulübesine...
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı! Hepsi yedek kulübesine...
• 15 Şubat 2022 - 08:27 • Son Güncelleme:

Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı! Hepsi yedek kulübesine...

Göreve geldiği süre içerisinde 5 maçta sadece 2 puan toplayan ve oyun olarak çok da ileri gidemeyen Domenec Torrent, Göztepe karşısında 3 futbolcusunu yedek kulübesine çekecek.

• 15 Şubat 2022 - 08:27 • Son Güncelleme:
1Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı Hepsi yedek kulübesine...
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Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Galatasaray'ın başına geçeceğine ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı.

2Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı Hepsi yedek kulübesine...

Okan Buruk Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Bafetimbi Gomis'in kendisini takip etmesi, Burak Elmas'la sosyal medyada karşılıklı takipleştiğine ilişkin konuya "Sosyal medyadaki takip olayı uzun yıllardır olan bir şey. Yeniymiş gibi yansıtıldı. Süper Lig'deki tüm takımları takip ediyorum" diyerek açıklık getirdi.

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Buruk, Galatasaray'da Domenec Torrent'in ardından teknik direktör olacağına ilişkin iddialara ise, "Benimle ilgili bir görüşme olmadı. Konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. İstanbul'da çalışabileceğim gibi bir ortam olursa zaten çalışırım. Sezon sonuna kadar çalışmayacağım diye bir şey yok. Sonuçta ben de bir teknik adamım ve bir teknik adam görevdeyken yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum" sözlerini kullandı.

4Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı Hepsi yedek kulübesine...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Fatih Terim'in ardından göreve gelen teknik direktör Domenech Torrent de henüz çare üretemedi.

5Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı Hepsi yedek kulübesine...

İspanyol teknik adam yönetiminde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, sadece 2 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılılar son olarak konuk ettiği Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak taraftarlarını üzdü.

6Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı Hepsi yedek kulübesine...

Süper Lig'in 26. haftasındaki Göztepe maçında şiddetle 3 puana ihtiyacı bulunan Galatasaray'da Torrent neşteri vurdu. İspanyol hoca, Göztepe sınavıyla birlikte büyük bir değişim içerisine girecek, kafasındaki ideal 11’i sahaya sürecek.

7Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı Hepsi yedek kulübesine...

59 yaşındaki çalıştırıcı, son haftaların en fazla tartışılan ismi Taylan Antalyalı’yı kulübeye çekme kararı aldı. İspanyol teknik adam, Kayseri maçında yedek soyundurduğu için eleştirildiği Pulgar’ı ise sahaya sürecek.

8Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı Hepsi yedek kulübesine...

Emre Kılınç’ın bağırsak rahatsızlığı ve 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında kadro kurmakta zorlanan Torrent, bu kez Pulgar’a yer açacak.

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Diğer taraftan Kayseri maçında kötü bir performans sergileyen Boey ve Aanholt da kulübeye çekilecek. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, bek pozisyonunda Omar ve Ömer Bayram’a şans vermeyi planlıyor.

10Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı Hepsi yedek kulübesine...

Bu durumda Omar uzun bir aradan sonra ilk kez forma giyecek. Sarı-kırmızılılarda Babel de yine kulübeye çekilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor. Torrent’in bu oyuncunun yerine de Emre Kılınç’a 11’de yer vermeyi planladığı öğrenildi.

11Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı Hepsi yedek kulübesine...

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