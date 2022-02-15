Torrent ihaleyi 3 futbolcuya bıraktı! Hepsi yedek kulübesine...
Göreve geldiği süre içerisinde 5 maçta sadece 2 puan toplayan ve oyun olarak çok da ileri gidemeyen Domenec Torrent, Göztepe karşısında 3 futbolcusunu yedek kulübesine çekecek.
Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Galatasaray'ın başına geçeceğine ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Okan Buruk Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Bafetimbi Gomis'in kendisini takip etmesi, Burak Elmas'la sosyal medyada karşılıklı takipleştiğine ilişkin konuya "Sosyal medyadaki takip olayı uzun yıllardır olan bir şey. Yeniymiş gibi yansıtıldı. Süper Lig'deki tüm takımları takip ediyorum" diyerek açıklık getirdi.
Buruk, Galatasaray'da Domenec Torrent'in ardından teknik direktör olacağına ilişkin iddialara ise, "Benimle ilgili bir görüşme olmadı. Konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. İstanbul'da çalışabileceğim gibi bir ortam olursa zaten çalışırım. Sezon sonuna kadar çalışmayacağım diye bir şey yok. Sonuçta ben de bir teknik adamım ve bir teknik adam görevdeyken yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum" sözlerini kullandı.
59 yaşındaki çalıştırıcı, son haftaların en fazla tartışılan ismi Taylan Antalyalı’yı kulübeye çekme kararı aldı. İspanyol teknik adam, Kayseri maçında yedek soyundurduğu için eleştirildiği Pulgar’ı ise sahaya sürecek.
Diğer taraftan Kayseri maçında kötü bir performans sergileyen Boey ve Aanholt da kulübeye çekilecek. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, bek pozisyonunda Omar ve Ömer Bayram’a şans vermeyi planlıyor.