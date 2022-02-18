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GalatasarayTorrent, Fatih Terim'in 'evlatlarına' acımıyor! Galatasaray'dan Trabzonspor'a gidiyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent, Fatih Terim'in 'evlatlarına' acımıyor! Galatasaray'dan Trabzonspor'a gidiyor
• 18 Şubat 2022 - 11:25 • Son Güncelleme:

Torrent, Fatih Terim'in 'evlatlarına' acımıyor! Galatasaray'dan Trabzonspor'a gidiyor

Fatih Terim'in yaz ayı transfer döneminde ısrarla istediği ve İngiliz ekibinden kiralık olarak getirdiği yıldız futbolcunun sezon sonunda Trabzonspor'la masaya oturacağı öğrenildi. İşte Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi...

• 18 Şubat 2022 - 11:25 • Son Güncelleme:
1Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor..

2Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor

Öte yandan sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray ise taraftarlarına hayal kırıklığı yarattı..

3Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor

Sezona Fatih Terim ile başlayan Aslan, ardından takımın başına Domenec Torrent'i getirse de kötü gidişe dur diyemedi..

4Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor

Tüm bunların ışığında Cimbom, bir de transfer çalımı yemek üzere..

5Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor

Galatasaray'daki geleceği merak konusu Halil Dervişoğlu'na Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da talip oldu..

6Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor

Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sezon sonunda milli futbolcuyu takımında görmek istediği öğrenildi..

7Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor

Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Halil'in de sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor..

8Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor

Bu sezon Galatasaray'da takımın geri kalanı gibi beklentilerin altında kalan Halil, Milli Takım'da ise 5 maçta 3 golle yıldızlaşmıştı..

9Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor

22 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon ise yarım sezon kiralık geldiği Galatasaray'da 12 maçta 3 gol atarak A Milli Takım'a kadar yükselmişti..

10Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor

Devre arasında Galatasaray Brentford'dan oyuncunun bonservisini almak istemişti. Ancak İngiliz ekibi "Sezon sonu görüşelim" dönüşü yaptı..

11Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Halil Dervişoğlu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti..

12Torrent, Fatih Terimin evlatlarına acımıyor Galatasaraydan Trabzonspora gidiyor

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