• 18 Şubat 2022 - 11:25 • Son Güncelleme:
Torrent, Fatih Terim'in 'evlatlarına' acımıyor! Galatasaray'dan Trabzonspor'a gidiyor
Fatih Terim'in yaz ayı transfer döneminde ısrarla istediği ve İngiliz ekibinden kiralık olarak getirdiği yıldız futbolcunun sezon sonunda Trabzonspor'la masaya oturacağı öğrenildi. İşte Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi...
• 18 Şubat 2022 - 11:25 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor..
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Öte yandan sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray ise taraftarlarına hayal kırıklığı yarattı..
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Sezona Fatih Terim ile başlayan Aslan, ardından takımın başına Domenec Torrent'i getirse de kötü gidişe dur diyemedi..
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Tüm bunların ışığında Cimbom, bir de transfer çalımı yemek üzere..
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Galatasaray'daki geleceği merak konusu Halil Dervişoğlu'na Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da talip oldu..
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