Topladığı ekmek kırıntıları ile 17 yıldır kuşları besliyor: Onları beslemek hayatımın anlamı
Van'da kuşlara olan sevgisi ile tanınan 1 çocuk babası Hamza Zariç (50), 17 yıldır ev, lokanta ve çöp kutularından ekmek parçası ve kırıntıları toplayarak kuşları besliyor. 3 arkadaşının da desteklediği Zariç, "Poşetlere biriktirdiğim ekmek ve ekmek kırıntılarını küçük parçalara bölüp, yaşam alanlarına bırakıyorum. Bunu yaparken huzur buluyorum" dedi.
Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
• 05 Nisan 2025 - 12:15 • Son Güncelleme:
Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
• 05 Nisan 2025 - 12:15 • Son Güncelleme: